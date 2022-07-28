Минцифры Новосибирской области нарушило закон о конкуренции - УФАС

Минцифры Новосибирской области нарушило закон о конкуренции - УФАС
Минцифры Новосибирской области нарушило закон о конкуренции - УФАС
28 июля, 10:27ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Новосибирское УФАС нашло нарушения при проведения торгов у Минцифры

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) нашло нарушение при проведении торгов. Оказывается, Минцифры составило описание таким образом, что объект закупки был только под определенного производителя.

Таким образом, новосибирское Минцифры нарушило закон о защите конкуренции при проведении двух торгов на поставку многофункциональных устройств.

«Нарушение выразилось в составлении описания объекта закупки таким образом, что ему соответствует товар единственного производителя. Для участия в электронных аукционах была подана одна заявка, поэтому аукционы были признаны несостоявшимися. В итоге Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области заключило контракты по начальной (максимальной) цене»,

объяснили в службе УФАС.

Доказательство того, что описание объекта закупки могло быть составлено только таким образом, Минцифры предоставить не смогло. Теперь ведомство устранит нарушения.

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