Новосибирские хирурги удалили опухоль головного мозга 15-летнему мальчику

Родители мальчика едва ли не отчаялись в поисках врачей, которые были бы готовы прооперировать ребенка. Опухоль находилась в самой важной области головного мозга, что сулит множество рисков при хирургическом вмешательстве. Но это не испугало врачей из Мешалкина.
«Подросток испытывал головные боли и тошноту из-за давления, которое провоцировала опухоль. Она располагалась в центре мозга, а это крайне опасно. Операция могла закончиться летальным исходом», - рассказал врач-нейрохирург Сергей Чернов.
Подростка решили оперировать сидя. За процедурой следила бригада медиков.
«Пришлось проделать ювелирную работу. Одно неверное движение могло привести к печальным последствиям. Пациент был сидя, а хирурги с вытянутыми руками стояли над ним. Было очень сложно», - отметил Чернов.
Сейчас маленький пациент идет на поправку и готовится к возвращению домой. Ему предстоит ещё посещать клинику для наблюдений.