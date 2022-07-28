Новосибирские хирурги удалили опухоль головного мозга 15-летнему мальчику

Нейрохирурги провели сложнейшую операцию по удалению опухоли в голове 15-летнему пациенту в Новосибирске. Об этом рассказали в пресс-службе клиники Е.Н. Мешалкина.

Родители мальчика едва ли не отчаялись в поисках врачей, которые были бы готовы прооперировать ребенка. Опухоль находилась в самой важной области головного мозга, что сулит множество рисков при хирургическом вмешательстве. Но это не испугало врачей из Мешалкина. «Подросток испытывал головные боли и тошноту из-за давления, которое провоцировала опухоль. Она располагалась в центре мозга, а это крайне опасно. Операция могла закончиться летальным исходом», - рассказал врач-нейрохирург Сергей Чернов. Подростка решили оперировать сидя. За процедурой следила бригада медиков. «Пришлось проделать ювелирную работу. Одно неверное движение могло привести к печальным последствиям. Пациент был сидя, а хирурги с вытянутыми руками стояли над ним. Было очень сложно», - отметил Чернов. Сейчас маленький пациент идет на поправку и готовится к возвращению домой. Ему предстоит ещё посещать клинику для наблюдений.

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