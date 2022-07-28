Новосибирцы нашли в лесу похожий на размякший хлеб редкий гриб

Новосибирцы нашли в лесу похожий на размякший хлеб редкий гриб
Новосибирцы нашли в лесу похожий на размякший хлеб редкий гриб
28 июля, 12:22ОбществоФото: Википедия
Любители тихой охоты нашли в лесу под Новосибирском необычный гриб, похожий одновременно на капусту и на размякший хлеб. Оказалось, это редкий вид дикороса Sparassis crispa.

«Я нашла его под сосной недалеко от Ордынки. Сначала не поняла, что это, как будто капуста. А подруга обозвала его мокрым хлебом. Сидели в интернете и гадали…», - рассказала Atas.info грибник Наталья.

Опытный миколог-любитель Евгений Емельянов смог опознать этот необычный кудрявый гриб. Оказалось, это вид - «заячья капуста».

Фото:vk.com / Грибы и грибные места

«Некоторые из них очень редкие, занесены в Красную книгу России. Но они съедобные, но только молодые лучше кушать. Растут, правильно, под сосной. Они как паразиты бурят почву и могут превратиться в красную гниль», - объяснил эксперт.

Также грибник дополнил, что многие, не видя «заячью капусту», могут спутать её с грибом ежовик. Но они очень разные, просто название подходящее.

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