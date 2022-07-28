Под Новосибирском пропал 66-летний мужчина после приема в поликлинике

Под Новосибирском пропал 66-летний мужчина после приема в поликлинике
Под Новосибирском пропал 66-летний мужчина после приема в поликлинике
28 июля, 14:33ОбществоФото: «ЛизаАлерт»
Волонтеры разыскивают исчезнувшего после визита в поликлинику 66-летнего Сергея Ястребова в Новосибирской области. Мужчина бесследно пропал 25 июля.

Пожилой новосибирец днем пошел на прием в поликлинику в посёлке Ленинский, а после домой не вернулся. Он нуждается в помощи врачей.

«Ему опасно находиться одному по состоянию здоровью. За ним требуется уход родных. Уже трое суток неизвестно его местонахождение, рассылаем ориентировки и собираем экипаж на его поиски», - рассказали Atas.info руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Известно, что пропавший высокого роста - 193 см. У него седые волосы и серые глаза. В больнице его видели в костюме - чёрный пиджак и белая рубашка.

Материалы по теме:
НовосибирскпоискНовосибирская областьпропал
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы