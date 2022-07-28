Под Новосибирском пропал 66-летний мужчина после приема в поликлинике

Пожилой новосибирец днем пошел на прием в поликлинику в посёлке Ленинский, а после домой не вернулся. Он нуждается в помощи врачей.
«Ему опасно находиться одному по состоянию здоровью. За ним требуется уход родных. Уже трое суток неизвестно его местонахождение, рассылаем ориентировки и собираем экипаж на его поиски», - рассказали Atas.info руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Известно, что пропавший высокого роста - 193 см. У него седые волосы и серые глаза. В больнице его видели в костюме - чёрный пиджак и белая рубашка.