Сибирячка напоролась на штырь в Новосибирске и истекала кровью на улице

Сибирячка напоролась на штырь в Новосибирске и истекала кровью на улице
Сибирячка напоролась на штырь в Новосибирске и истекала кровью на улице
28 июля, 08:09ОбществоФото: АСТ Black

В Новосибирске у ТЦ женщина напоролась на штырь и истекала кровью

Инцидент произошел в Центральном районе в среду, 27 июля. Очевидцы рассказали в Телеграм-канале «АСТ-54 Black», что все случилось вечером.

По данным свидетелей, происшествие было недалеко от торгового центра «Галерея». В одном из дворов женщина по какой-то причине напоролась на металлический штырь. Она поранилась и истекала кровью.

Кроме того, в соцсетях появилась фотография инцидента, на которой видно, что пострадавшая сидит около подъезда, а вокруг лужа крови. Судя по всему, ей помогают прохожие. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Напомним, на днях в Новосибирске 27-летний мужчина жестоко зарезал свою 17-летнюю девушку в районе Нижней Ельцовки – её подруги заявили, что причиной расправы стала интимная фотография, которую убитая отправила другому парню

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