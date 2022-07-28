Сибирячка напоролась на штырь в Новосибирске и истекала кровью на улице

По данным свидетелей, происшествие было недалеко от торгового центра «Галерея». В одном из дворов женщина по какой-то причине напоролась на металлический штырь. Она поранилась и истекала кровью.
Кроме того, в соцсетях появилась фотография инцидента, на которой видно, что пострадавшая сидит около подъезда, а вокруг лужа крови. Судя по всему, ей помогают прохожие. Другие подробности происшествия пока неизвестны.
Напомним, на днях в Новосибирске 27-летний мужчина жестоко зарезал свою 17-летнюю девушку в районе Нижней Ельцовки – её подруги заявили, что причиной расправы стала интимная фотография, которую убитая отправила другому парню