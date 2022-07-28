Строительство «Кампуса Академпарка» началось в Новосибирской области

«По сути, мы запускаем сегодня строительство второй очереди Академпарка, и уже есть запрос на третью очередь. Это значимое событие для региона и всей страны. Новосибирская область в числе лидеров инновационного развития России, в этом заслуга и резидентов Академпарка, где работает 334 компании и 9000 работников. В нашем регионе достигнуты лидерские показатели по подготовке стартапов и для того, чтобы проекты имели возможность развития, конечно, нужны новые производственные площади», – подчеркнула на церемонии Ирина Мануйлова.