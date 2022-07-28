Строительство «Кампуса Академпарка» началось в Новосибирской области

Здания инновационной площадки будут включать производственные, офисные и лабораторные помещения для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. На площадку нового кампуса уже привлечен первый резидент.
Сегодня на территории поселка Ложок дан старт строительства первого здания новой производственной площадки «Кампус Академпарка», как символический момент начала активной строительной фазы проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2025 годов на площадке в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района» в рамках утвержденной Правительством региона госпрограммы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области». В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора Ирина Мануйлова, представители органов исполнительной власти региона, местного самоуправления, организаций-партнеров.
«По сути, мы запускаем сегодня строительство второй очереди Академпарка, и уже есть запрос на третью очередь. Это значимое событие для региона и всей страны. Новосибирская область в числе лидеров инновационного развития России, в этом заслуга и резидентов Академпарка, где работает 334 компании и 9000 работников. В нашем регионе достигнуты лидерские показатели по подготовке стартапов и для того, чтобы проекты имели возможность развития, конечно, нужны новые производственные площади», – подчеркнула на церемонии Ирина Мануйлова.
Она также отметила важность строительства для решения актуальных вопросов импортозамещения и развития высокотехнологичных производств и проектов. Особое внимание заместитель Губернатора обратила на то, что при реализации проекта объединяют свои усилия Правительство региона и высокотехнологичный бизнес.
Основная задача проекта по развитию Академпарка – создание новых объектов инновационной инфраструктуры – производственных, офисных и лабораторных помещений для субъектов малого и среднего предпринимательства региона, которые займут порядка 20 000 кв. м. В рамках реализации проекта планируется привлечь около 1,2 млрд руб. инвестиций частных инвесторов, которые оценили для себя возможности работы и развития в Академпарке, и создать в компаниях-резидентах более 700 новых рабочих мест. При этом сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет области за период 2021-2025 гг. по прогнозам составит порядка 610 млн рублей.
В текущем году на площадку кампуса уже привлечен первый резидент, планирующий строительство лабораторно-производственного здания площадью порядка 720 кв. м. Здание планируется использовать для размещения опытного центра производства текстильных изделий и разработки инновационных технологий производства в сфере легкой промышленности. Здесь также расположится центр коллективного использования измерительных приборов.
Отметим, что в непосредственной близости от «Кампуса Академпарка» находятся объекты жилищного строительства и создается современная социальная инфраструктура, развитие которой является ключевым направлением программы «Академгородок 2.0».