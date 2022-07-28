В Новосибирске волонтеры спасли попавшего под комбайн детеныша косули

Малыш косули Бемби попал под комбайн на поле под Новосибирском. Раненым его нашли местные жители и доставили к волонтерам.

Детеныш поступил на базу реабилитации бездомных животных в Кольцово. Как они сами признались, таких пациентов у них ещё не было. Теленок косули травмировал под сельскохозяйственной техникой лапку. Недавно ему сделали операцию. «Мы с замиранием сердца ждали новостей из клиники, чтобы услышать наконец "встал, пошёл". И позавчера Бемби порадовал всех до слез», - сообщают волонтеры на странице базы во «ВКонтакте». Специалистам пришлось выстраивать условия для косули, чтобы ей было комфортно находиться среди людей. Так он быстрее пошел на поправку.

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