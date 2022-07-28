Захар Прилепин посетит открытие авиашоу в Мочище под Новосибирском

Открытие мероприятия состоится 31 июля в 10:30 – там будут присутствовать губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Анатолий Локоть и известный писатель, который долгое время находился на Донбассе, Захар Прилепин.
Командир авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» Денис Кузнецов первым пролетит над местом проведения шоу в 10:45 для того, чтобы привязаться к показу, а затем вылетит одиночник, следом за ним вся пилотажная группа.
С 11:00 до 12:00 будет выступать пилотажная группа «Барсы», с 12:00 до 13:00 покажет шоу «Русь», а уже затем с 13:00 до 14:00 вылетят долгожданные «Стрижи». Полная программа авиашоу 2022 по ссылке. Как добраться до аэродрома в Мочище.