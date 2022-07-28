Захар Прилепин посетит открытие авиашоу в Мочище под Новосибирском

С 11:00 до 12:00 будет выступать пилотажная группа «Барсы», с 12:00 до 13:00 покажет шоу «Русь», а уже затем с 13:00 до 14:00 вылетят долгожданные «Стрижи». Полная программа авиашоу 2022 по ссылке. Как добраться до аэродрома в Мочище.