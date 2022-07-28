Захар Прилепин посетит открытие авиашоу в Мочище под Новосибирском

Захар Прилепин посетит открытие авиашоу в Мочище под Новосибирском
Захар Прилепин посетит открытие авиашоу в Мочище под Новосибирском
28 июля, 13:48ОбществоАлександр КондратьевФото: Захар Прилепин
Председатель региональной общественной организации авиации общего назначения «Аэродром Мочище» Александр Осокин раскрыл в пресс-центре ТАСС секретного гостя на авиашоу под Новосибирском – его посетит писатель Захар Прилепин.

Открытие мероприятия состоится 31 июля в 10:30 – там будут присутствовать губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Анатолий Локоть и известный писатель, который долгое время находился на Донбассе, Захар Прилепин.

Командир авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» Денис Кузнецов первым пролетит над местом проведения шоу в 10:45 для того, чтобы привязаться к показу, а затем вылетит одиночник, следом за ним вся пилотажная группа.

С 11:00 до 12:00 будет выступать пилотажная группа «Барсы», с 12:00 до 13:00 покажет шоу «Русь», а уже затем с 13:00 до 14:00 вылетят долгожданные «Стрижи». Полная программа авиашоу 2022 по ссылке. Как добраться до аэродрома в Мочище.

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Авиашоу Новосибирск 2022 Мочище
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