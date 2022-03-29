Губернатор подписал постановление о весеннем призыве в Новосибирской области

Губернатор подписал постановление о весеннем призыве в Новосибирской области
Губернатор подписал постановление о весеннем призыве в Новосибирской области
Сегодня, 07:49ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Министерства здравоохранения, культуры и департаменты ознакомились со своими обязанностями.

Новосибирский губернатор Андрей Травников подписал постановление о весеннем призыве в 2022 году. По сообщению Сиб.фм, соответствующий документ подписали 28 марта.

В ближайшие дни в России стартует весенний призыв. Андрей Травников распорядился создать областную призывные комиссии, в рамках привлечения граждан к исполнению воинских обязанностей.

Губернатор отметил, что комиссии должны быть обеспечены медикаментами, необходимым медицинским оборудованием, а также врачами, медперсоналом и техработниками. Отслеживать это будут главы муниципалитетов.

Помимо этого, глава региона поручил министерству здравоохранения проконтролировать своевременное прибытие врачей на места для работы с призывниками. Также обеспечить для них до завершения призыва внеочередное амбулаторное и стационарное лечение.

Главное управление МВД по области обязано обеспечивать общественный порядок во время отправки призывников в войска. В постановлении указано, что важно обеспечить дежурство наряда полиции в сборном пункте в городе Обь на улице Октябрьской №100.

Министерство культуры региона должно обеспечивать в период отправки призывников в сборном пункте культурно-массовые мероприятия и воспитательную работу.

Помимо этого, департамент информационной политики мэрии обязан организовать взаимодействие со СМИ по вопросам освещения хода призыва. Главного по контролю за исполнением постановления назначен заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Ранее Atas.info писал, какого числа начнется весенний призыв. Традиционно об этом должен объявить Президент РФ Владимир Путин. Сам призыв начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля.

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