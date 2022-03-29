Новосибирск занял 5-е место по числу новых пользователей в «Одноклассниках»

Новосибирск оказался на 5-м месте среди городов России по количеству регистраций в соцсети «Одноклассники». Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.
Больше всего новых пользователей в «Одноклассники» в марте пришло с Москвы и Краснодара. При этом чаще всего регистрацию проходят люди от 25 до 45 лет, а больше всего среди них женщин.
Всего новые пользователи создали более 4,3 млн дружб, а при первом общении чаще всего писали не приветствие, а присылали подарки и стикеры – 5.8 млн подарков и 1,9 млн стикеров.
Зарегистрированные больше всего слушали треки музыкантов – Artik & Asti, Anivar и ZIVERT.
Опубликовано с начало марте 430 тысяч фото и видео. а еженедельно они создают более 40 тысяч новых сообществ.
Напомним, что в России разрабатывают аналог социальной сети Instagram под названием «Россграм» – там будут добавлены дополнительные способы для монетизации пользователей – платный доступ к контенту на примере OnlyFans, функция донатов и реферальная программа. Также можно будет перенести данные из оригинального Инстаграм.