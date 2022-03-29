Около 380 домов остались без холодной воды в селе под Новосибирском

В селе Марусино Новосибирской области от холодной воды отключили 380 домов днём 29 марта. Произошла коммунальная авария, сообщает управление МЧС по региону.

Без холодного водоснабжения остались 374 частных жилых дома, 9 жилых здания и 3 социальных объекта. Администрация района организовала подвоз воды к жителям. Специалисты планируют устранить проблему к 10:00 часам утра в среду, 30 марта.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter