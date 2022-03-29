Около 380 домов остались без холодной воды в селе под Новосибирском

Около 380 домов остались без холодной воды в селе под Новосибирском
Около 380 домов остались без холодной воды в селе под Новосибирском
Сегодня, 12:27ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В селе Марусино Новосибирской области от холодной воды отключили 380 домов днём 29 марта. Произошла коммунальная авария, сообщает управление МЧС по региону.

Без холодного водоснабжения остались 374 частных жилых дома, 9 жилых здания и 3 социальных объекта. Администрация района организовала подвоз воды к жителям.

Специалисты планируют устранить проблему к 10:00 часам утра в среду, 30 марта.

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