Около 380 домов остались без холодной воды в селе под Новосибирском
Около 380 домов остались без холодной воды в селе под Новосибирском
Сегодня, 12:27ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В селе Марусино Новосибирской области от холодной воды отключили 380 домов днём 29 марта. Произошла коммунальная авария, сообщает управление МЧС по региону.
Без холодного водоснабжения остались 374 частных жилых дома, 9 жилых здания и 3 социальных объекта. Администрация района организовала подвоз воды к жителям.
Специалисты планируют устранить проблему к 10:00 часам утра в среду, 30 марта.
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