Поэт Анатолий Олейников скончался на 65-м году в Новосибирске

Поэт Анатолий Олейников скончался на 65-м году в Новосибирске
Поэт Анатолий Олейников скончался на 65-м году в Новосибирске
Сегодня, 05:11ОбществоФото: Международный портал авторской песни Bards.ru
По его инициативе в Новосибирске в 2015 году установили памятник Владимиру Высоцкому.

В Новосибирске скончался поэт, председатель Сибирского фонда по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого – Анатолий Олейников. Он продолжительное время страдал онкологическим заболеванием. Новосибирец скончался 28 марта 2022 года.

Известно, что Анатолий Олейников был автором и исполнителем песен, главой организационного комитета международного фестиваля авторской песни «Свой остров». По его инициативе в Новосибирске в 2015 году установили памятник Владимиру Высоцкому.

Также Анатолий Олейников являлся инициатором основания «Аллеи бардов» с установкой гранитных звезд Александру Вертинскому, Булату Окуджаве, Александру Галичу, Владимиру Ланцбергу и другим. Анатолий был учредителем премии «Признание» и золотой медали «Бард России».

Помимо этого, поэт был главой завода «Тяжстанкогидропресс». Оттуда он уволился в конце 2020 года. Олейников был автором книг "Ингибитор Биддера", "Я Высоцким болею", "Предтеча".

Atas.info выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Олейникова.

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2022Новосибирск
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