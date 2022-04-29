12-летний школьник пропал в Новосибирске

Мальчик 28 апреля 2022 отправился в школу, но после уроков домой так и не вернулся. Как рассказали волонтеры поискового отряда, ребенок при себе имел серый портфель.

В Новосибирске разыскивают ребенка - Константина Слепухина. Об этом передают в поисковом отряде «ЛизаАлерт». По последней версии волонтеров, 12-летний школьник пропал в Советском районе Новосибирска. Последний раз его видели в четверг, 28 апреля 2022. Мальчик отправился в школу, а после уроков так и не вернулся домой. Приметы мальчика: рост 160 см, карие глаза, тёмно-русые волосы, нормальное телосложение. Был в куртку цвета хаки, синие рубашку и штаны и чёрные кроссовки, при себе имел серый рюкзак. Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшем, необходимо сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Напомним, также в Новосибирской области пропала 61-летняя пенсионерка из Казахстана. Лариса Шкарупа исчезла 16 апреля. Она приехала в гости к родственникам в город Бердск. Как рассказали волонтеры, пенсионерка вышла из дома в неизвестном направлении. По городу она не ориентируется.

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