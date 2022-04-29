Четыре гранаты времен ВОВ нашел новосибирец в огороде

Ящик со взрывчаткой обнаружил на своем участке житель села Минино Новосибирской области 29 апреля. Сотрудники Росгвардии сообщили Atas.info, что это боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

В Венгеровском районе Новосибирской области хозяин частного дома разбирал строительный мусор в огороде и отрыл ящик с 4 гранатами - 2 из них РГД-33, Ф-1, РГ-42, пояснили в пресс-службе Росгвардии Новосибирской области. «Гранаты нашли в деревне Минино. На место приехали саперы регионального управления Росгвардии. Боеприпасы вывезли в безопасное место, потом уничтожили», - добавили Atas.info в ЕДДС по Венгеровскому району. Напомним, ранее на озере Обского моря под Новосибирские отдыхающие нашли минометный снаряд.

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