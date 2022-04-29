Что изменится в жизни новосибирцев с 1 мая 2022 года

Некоторые изменения коснутся социальных выплат. Так, с 1 мая ежемесячные пособия начнут получать на детей от 8 до 17 лет семьи с низким доходом.
Эти выплаты запретят списывать на погашение кредитов и в рамках исполнительного производства. Об этом пишут «Новые известия».
Также летчиков и шахтеров ожидает прибавка к пенсии. А по системе быстрых платежей (СБП) осуществлять операцию станет возможно максимум на 1 миллион рублей.
- С 17 мая жильцы смогут запретить рекламу на своем многоквартирном доме.
- С 23 мая расширяется список сильнодействующих веществ, за сбыт которых положено уголовное наказание.
- С 29 мая сотрудники Центробанка, Сбербанка и инкассаторы смогут задерживать преступников.