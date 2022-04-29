Как будут работать поликлиники на майские праздники в Новосибирске

В период с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая поликлиники Новосибирской области будут работать по расписанию выходных: каждый день с 9.00 до 15.00 можно будет обратиться к дежурным врачам за экстренной и неотложной помощью, а также в эти дни можно будет вызвать врача на дом. Принимать вызовы будут до 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
С 4 мая по 6 мая поликлиники будут работать в обычном режиме с 8.00 до 20.00. В том числе прием будут вести узкие специалисты.
Пункты вакцинации против COVID-19 в поликлиниках будут работать все дни по тому же расписанию. Мобильные прививочные пункты – по индивидуальным графикам.
График работы мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции:
Все государственные стоматологические поликлиники будут работать 30 апреля и 7 мая в режиме выходного дня с 9.00 до 15.00. С 4 по 6 мая – в обычном режиме с 7.30 до 20.00. Круглосуточно с острой зубной болью можно обратиться в стоматологическую поликлинику № 3 и в областную стоматологическую поликлинику.
Травмпункты будут открыты в Новосибирске по этим адресам: