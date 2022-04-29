Как будут работать поликлиники на майские праздники в Новосибирске

Как будут работать поликлиники на майские праздники в Новосибирске
Как будут работать поликлиники на майские праздники в Новосибирске
Сегодня, 16:26ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирске поликлиники продолжат работать на майских праздниках, но в большинстве из дней будут сокращенные дни - сообщили в Минздраве региона.

В период с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая поликлиники Новосибирской области будут работать по расписанию выходных: каждый день с 9.00 до 15.00 можно будет обратиться к дежурным врачам за экстренной и неотложной помощью, а также в эти дни можно будет вызвать врача на дом. Принимать вызовы будут до 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

С 4 мая по 6 мая поликлиники будут работать в обычном режиме с 8.00 до 20.00. В том числе прием будут вести узкие специалисты.

Пункты вакцинации против COVID-19 в поликлиниках будут работать все дни по тому же расписанию. Мобильные прививочные пункты – по индивидуальным графикам.

График работы мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции:

  • ТЦ «Сан-Сити» с 10.00 до 19.00;
  • ТЦ «Версаль» c 4 мая по 6 мая c 10.00 до 15.00;
  • ТЦ «Мега» 30 апреля, 3 мая, 7 мая, 10 мая – с 11.00 до 17.00. 4,5,6 мая – с 12.30 до 19.30.

Все государственные стоматологические поликлиники будут работать 30 апреля и 7 мая в режиме выходного дня с 9.00 до 15.00. С 4 по 6 мая – в обычном режиме с 7.30 до 20.00. Круглосуточно с острой зубной болью можно обратиться в стоматологическую поликлинику № 3 и в областную стоматологическую поликлинику.

Травмпункты будут открыты в Новосибирске по этим адресам:

  • ул. Серебренниковская, 42 – круглосуточно;
  • ул. Московская, 89 – 30 апреля и 7 мая с 9.00 до 15.00;
  • проспект Дзержинского, 44 – круглосуточно;
  • 2-й переулок Пархоменко, 7 – круглосуточно;
  • ул. Пирогова, 25/3 – круглосуточно;
  • ул. Мухачева, 5/4 – круглосуточно;
  • ул. Героев революции, 5 – круглосуточно;
  • ул. Зорге, 47/1 – круглосуточно;
  • ул. Александра Невского, 9 – круглосуточно;
  • ул. Залесского, 6 к.6 – круглосуточно (хирургический и офтальмологический);
  • ул. Тургенева, 155 – 30 апреля и 7 мая с 15.00 до 9.00; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 мая – круглосуточно;
  • ул. Сибиряков-Гвардейцев, 36 – ежедневно с 8.00 до 20.00 (детский);
  • ул. Трикотажная 31 – ежедневно с 8.00 до 22.00 (детский);
  • ул. Красный проспект, 3 – круглосуточно (детский).
  • Скорая помощь и стационары продолжать работать в круглосуточном режиме.

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минздрав
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