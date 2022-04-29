Календарь выходных дней в майские праздники 2022 – каникулы с перерывом

Два цикла длинных выходных со вторника по субботу на майские праздники определены в России производственным календарем на 2022 год. Первые длинные выходные с субботы 30 апреля по вторник 3 мая 2022, вторые начнутся в субботу 7 мая и закончатся во вторник 10 мая.

В мае 2022 будет 13 выходных и 18 рабочих дней. Выходные: два праздничных дня (1 и 9 мая), восемь дней, которые приходятся на субботу и воскресенье, и три перенесенных нерабочих дня (так как 1 мая - воскресенье, выходной день будет в понедельник, а 3 и 10 мая были перенесены с январских каникул). Такой производственный календарь приняло Правительство РФ в сентябре 2021 года. Выплаты ветеранам ВОВ, войны, тыла к 9 мая 2022 – кто и сколько получит В апреле депутаты Госдумы обсуждали возможность продления майских каникул до 10 дней, но решение в итоге так и не приняли. Считается, что эпидемиологических предпосылок для продления майских каникул в этом году нет. Длинные выходные в 2022 году будут еще дважды. В июне россияне не будут работать с 11 по 13 число, а в ноябре – с 4 по 6 число.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter