Новосибирская компания обязала сотрудника сидеть на табурете за возвращение на работу

Новосибирская компания обязала сотрудника сидеть на табурете за возвращение на работу
Новосибирская компания обязала сотрудника сидеть на табурете за возвращение на работу
Сегодня, 17:18ОбществоАлександр КондратьевФото: pixabay.com
Водитель из Новосибирска восстановился в должности через суд, но ему были не рады – его отправили сидеть на табуретке целыми днями.

В Новосибирске компания «Сервисное сибирское объединение» обязала водителя весь день сидеть на табуретке за то, что он сначала был уволен, но по решению суда восстановился в должности.

Олег Балев рассказал «Прецеденту», что он работал на основании срочного трудового договора водителей, а когда срок его действия истек, работодатель не стал продлевать соглашение. Мужчина обратился в суд, который и восстановил его в должности спустя два года – ему также должны выплатить компенсацию за прогулы, но начальство оспаривает решение.

Суд восстановил его на прежнем месте работы, но работодатель не обеспечивает условий для выполнения им профессиональных обязанностей – ему определили место работы в коридоре и выдали табуретку за якобы 9 500 рублей. Начальство заявляет, что автомобиля нет, поэтому водителем он работать не может.

Юрист Ольга Горохова, представлявшая интересы фирмы в судебном процессе, рассказала, что должность водителя изначально вводилась как временная, поэтому с мужчиной был заключен срочный трудовой договор.

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