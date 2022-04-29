Новосибирская компания обязала сотрудника сидеть на табурете за возвращение на работу

Водитель из Новосибирска восстановился в должности через суд, но ему были не рады – его отправили сидеть на табуретке целыми днями.

В Новосибирске компания «Сервисное сибирское объединение» обязала водителя весь день сидеть на табуретке за то, что он сначала был уволен, но по решению суда восстановился в должности. Олег Балев рассказал «Прецеденту», что он работал на основании срочного трудового договора водителей, а когда срок его действия истек, работодатель не стал продлевать соглашение. Мужчина обратился в суд, который и восстановил его в должности спустя два года – ему также должны выплатить компенсацию за прогулы, но начальство оспаривает решение. Суд восстановил его на прежнем месте работы, но работодатель не обеспечивает условий для выполнения им профессиональных обязанностей – ему определили место работы в коридоре и выдали табуретку за якобы 9 500 рублей. Начальство заявляет, что автомобиля нет, поэтому водителем он работать не может. Юрист Ольга Горохова, представлявшая интересы фирмы в судебном процессе, рассказала, что должность водителя изначально вводилась как временная, поэтому с мужчиной был заключен срочный трудовой договор.

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