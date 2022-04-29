Подготовить больницы к лечению холеры рекомендует Роспотребнадзор в Новосибирске

Напомним, также в Новосибирске могут ввести новые ограничения из-за COVID-19 на майские праздники. Глава региона отметил, что во время праздничных выходных необходимо минимизировать риск распространения COVID-19. В правительстве подготовят ряд ограничительных мер, чтобы предотвратить возникновения шестой волны коронавируса.