В Новосибирске нашли живым 12-летнего мальчика из Академгородка

«Были отработаны версии пропажи ребенка. Опрошены свидетели, а в какой-то момент он вышел на связь, с ним поговорил наш специалист «Лес на связи». Затем установили его местоположение и оттуда забрали. Мальчик жив здоров, с ним всё хорошо», - рассказала Atas.info руководитель «ЛизаАлерт» по Новосибирской области Алеся Яблонских.