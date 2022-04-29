В Новосибирске нашли живым 12-летнего мальчика из Академгородка

В Новосибирске нашли живым 12-летнего мальчика из Академгородка
В Новосибирске нашли живым 12-летнего мальчика из Академгородка
Сегодня, 17:27ОбществоФото: Лиза Алерт
Поиски пропавшего сутки назад 12-летнего Кости Слепухова благополучно завершили в Новосибирске. Подробности рассказали Atas.info в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» 29 апреля.

Мальчик бесследно исчез по пути в школу 28 апреля в Советском районе Новосибирска. Родители не смогли дозвониться до ребенка и обратились в полицию и к волонтерам, когда вечером он не появился дома.

«Были отработаны версии пропажи ребенка. Опрошены свидетели, а в какой-то момент он вышел на связь, с ним поговорил наш специалист «Лес на связи». Затем установили его местоположение и оттуда забрали. Мальчик жив здоров, с ним всё хорошо», - рассказала Atas.info руководитель «ЛизаАлерт» по Новосибирской области Алеся Яблонских.

Полицейские начнут выяснять причины пропажи Кости Слепухова. С ним поработают педагоги и психологи, чтобы подобных инцидентов не было. Также беседу проведут с родителями ребенка.

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