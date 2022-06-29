Андрей Травников поздравил новосибирских выпускников-медалистов

«Сегодня в ваших руках не просто золотые медали за успехи в учёбе или аттестаты с отличием. Это золото, которое ковалось руками родителей, учителей и вашим трудолюбием и усердием, дорогие ребята. Желаю, чтобы в дальнейшем это золото превратилось в новые технологические приборы, научные открытия, в новые драгоценности российской культуры или чемпионские медали в спорте. Пусть на вашем жизненном пути, в каждой сфере, отрасли, которую вы для себя выберете, попадались чуткие учителя, надежные старшие товарищи и мудрые наставники, чтобы вы могли осваивать новые знания и навыки так же успешно, как и в школьные годы.