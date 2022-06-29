Андрей Травников поздравил новосибирских выпускников-медалистов

Андрей Травников поздравил новосибирских выпускников-медалистов
Андрей Травников поздравил новосибирских выпускников-медалистов
29 июня, 17:48ОбществоФото: Пресс-служба Правительства НСО
В Новосибирской области завершились Губернаторские дни, посвящённые лучшим выпускникам школ, их педагогам и родителям.

Финалом стал яркий и большой праздник – «Золотые надежды России», Губернаторский приём выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием. Мероприятие состоялось в Региональном центре волейбола «Локомотив Арена».

В приёме приняли участие 1082 выпускника-медалиста, 82 выпускника, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ.

«Сегодня в ваших руках не просто золотые медали за успехи в учёбе или аттестаты с отличием. Это золото, которое ковалось руками родителей, учителей и вашим трудолюбием и усердием, дорогие ребята. Желаю, чтобы в дальнейшем это золото превратилось в новые технологические приборы, научные открытия, в новые драгоценности российской культуры или чемпионские медали в спорте. Пусть на вашем жизненном пути, в каждой сфере, отрасли, которую вы для себя выберете, попадались чуткие учителя, надежные старшие товарищи и мудрые наставники, чтобы вы могли осваивать новые знания и навыки так же успешно, как и в школьные годы.

Смело идите по жизни. И самое главное, не теряйте уверенности в себе! Вместе с этим золотом вы ещё приобрели и вкус победы, достижений, успеха. Сохраняйте это и не закапывайте свое золото, свой талант в землю! Будьте счастливы, удачны, успешны! В добрый путь!», — обратился к выпускникам губернатор.

Отметим, что за последние десять лет не только увеличилось количество выпускников, награждённых медалями «За особые успехи в учении» (с 634 в 2012 году до 1082 в 2022), но и за пять лет увеличилось количество выпускников, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ.

Сегодня перед каждым новосибирским выпускником открываются широкие возможности – наши вузы обеспечивают более 500 направлений профессиональной подготовки. За последние два года серьёзно увеличилось количество бюджетных мест: только в этом учебном году в вузах региона обеспечено более 14,5 тысяч бюджетных мест, создаются дополнительные места в магистратуре.

Новосибирские университеты запускают новые направления подготовки, ориентированные на потребности региональной экономики, на наши приоритетные проекты развития. Такие, как информационные технологии, аэронавигация, авиационная и космическая техника, электроника, электро- и теплоэнергетика, биотехнологии. Совместно с научными институтами и индустриальными компаниями обеспечивают всё больше возможностей для своих студентов заниматься научными исследованиями, нарабатывать практический опыт и показывать свой потенциал перспективным работодателям.

Напомним, что накануне глава региона провёл приём новосибирских выпускников-стобалльников 2022 года в рамках Губернаторских дней. Андрей Травников вручил выпускникам Благодарственные адреса губернатора Новосибирской области и памятные знаки «100 баллов за ЕГЭ». Всего в приёме приняло участие 82 стобалльника; двое ребят сдали на 100 баллов по два предмета.

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