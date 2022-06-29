Бесследно пропавшего 78-летнего пенсионера из Новосибирска нашли мертвым в парке

В Новосибирске нашли мёртвым пропавшего 78-летнего пенсионера с тростью

25 июня 78-летний пенсионер отправился на прогулку в парк Заельцовского района, однако домой мужчина так и не вернулся. В среду, 29 июня пропавший был найден мертвым, сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Лушников Владимир найден автономным экипажем отряда. Наши соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – написали волонтёры в соцсетях поискового отряда. СУ СК по Новосибирской области назначил проверку по факту обнаружения тела. Следком установит причины и обстоятельства случившегося. Напомним, спасатели и правоохранительные органы неделю искали пропавшую в Куйбышевском районе Новосибирской области 32-летнюю Наталью Кармазину – она ушла из дома из-за семейного конфликта. В среду, 29 июня стало известно, что женщина найдена мертвой.

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