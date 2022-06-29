Диетолог Тихомирова назвала витамины для похудения летом

Врач-диетолог Елена Тихомирова назвала витамин D лучшим для похудения в летний период времени, а также для продления молодости.

Тихомирова рассказала «Известиям», что витамин D помогает синтезировать мужские и женские половые гормоны – они развивают метаболические процессы в организме человека. Его нехватка может привести к плохой активности, худшему настроению и либидо с усилением аппетита. Найти этот витамин можно в рыбе, молочке, сыре, сливочном масле, грибах. Витамины группы B тоже очень важны для похудения благодаря тому, что они помогают сжигать жир во время занятий разными видами спорта. Они содержатся чаще всего в мясе, яйцах и молоке. Витамин C является одним из самых полезных для человека – защищает сердце и сосуды, снижает давление, а также уровень холестерина, и он мощный антиоксидант. Однако люди должны получать его с едой, а животные могут по другому – мужчинам необходимо в сутки 90 мг, а женщинам 75 мг. Можно употреблять стакан апельсинового сока и горсть черной смородины, которую как раз можно собрать летом в деревне у бабушки. При этом специалисты рекомендуют худеть не только голоданием или соблюдением набора витаминов, но и при активном занятии спортом. Однако есть правило – не перегружать сильно организм, ведь это опасно для здоровья.

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