Фальсификация голосования по застройке Нижней Ельцовки - жители пишут в прокуратуру

Как минимум четыре случая незаконного использования личных аккаунтов на Госуслугах при голосовании на сайте "Электронная демократия" выявили активисты микрорайона Нижняя Ельцовка. Персональные данные использовались для одобрения скандального проекта застройки жилмассива

Данные как минимум четырех местных жителей были использованы без их ведома для авторизации на портале Госуслуги, чтобы проголосовать в поддержку проекта застройки микрорайона Нижняя Ельцовка в Советском районе Новосибирска. Общественные обсуждения проходили с 17 по 21 июня на сайте "Электронная демократия Новосибирской области". По словам представителя общественного движения "Против транзита через Нижнюю Ельцовку" Ольги Мусвик, два человека уже написали заявления в прокуратуру с требованием расследовать незаконное использование персональных данных, двое готовятся это сделать. Все эти люди пенсионеры и все были зарегистрированы на Госуслугах при помощи волонтеров фонда "Достоинство". Накануне праймериз "Единой России" на выборах в региональное Заксобрание в 2020 году представители фонда, который возглавлял участник праймериз Владислав Плотников, ходили по квартирам жителей микрорайона и разносили продуктовые наборы, заодно предлагая регистрацию на портале. Жители Нижней Ельцовки уже несколько лет борются против планов мэрии по застройке микрорайона Фото: Артем Шершнев Сейчас активисты продолжают работу по выявлению подобных случаев, Ольга Мусвик не исключает, что будут обнаружены новые факты нарушения закона. По данным депутат горсовета Новосибирска Виктора Стрельникова, в ходе предвыборной кампании всего в Советском районе волонтеры фонда "Достоинство" получили данные около 6 тысяч аккаунтов. "Мы требуем отменить результаты общественного обсуждения на этом основании. Кроме того, нарушена сама процедура проведения общественных слушаний. Фактически они проходили только пять дней, тогда как закон говорит о том, что минимальный срок подобного электронного обсуждения - один месяц", - сообщила Мусвик корреспонденту Atas.info. Новосибирцы заявили о митинге против застройки в боре Нижней Ельцовки Ранее жители подавали заявку на проведение пикета в центре города, однако им было отказано на основании действующих антиковидных ограничений. Однако инициативная продолжает работать над организацией уличной акции протеста, в ближайшее время будет подана очередная заявка, говорит член ТОС "Нижняя Ельцовка" Елена Макогон. "Это не попытка нарушить массовый порядок, это попытка достучаться до властей. К сожалению, наша мэрия по другому не понимает, и слышит людей только тогда, когда они выходят на пикеты. По сути, департамент строительства сам толкает нас на это", - констатирует Елена Макогон. Общественница говорит, что люди готовы выйти на улицу в защитных масках и с антисептиками, чтобы снять все возможные "антиковидные" претензии. В то же время, по мнению Макогон, власти будут пытаться максимально замять эту некрасивую историю, поскольку она бросает тень и на губернатора Травникова, возглавляющего региональное отделение "Единой России". Жители уверены, что появление десятков новых домов значительно ухудшит жизнь в микрорайоне Фото: 2gis.ru Предлагаемый проект застройки территории микрорайона Нижняя Ельцовка предполагает существенное увеличение количества зон жилой застройки и даже возможный снос существующих домов. Кроме того, предполагается вырубка соснового бора в районе бывшего детского лагеря "Юный медик", в ареале которого выявлены представители флоры и фауны, занесенные в "Красную книгу". По результатам общественного обсуждения на сайте "Электронной демократии Новосибирской области" из 711 комментариев 523 содержало положительную оценку проекта. Это позволило начальнику городского департамента строительства и архитектуры Алексею Кондратьеву заявить, что проект будет направлен на утверждение в Совет депутатов Новосибирска. Жители Нижней Ельцовки, в свою очередь, обращают внимание на то, что 400 из комментариев "за" были отправлены в последний день обсуждения с 10 утра до 19 вечера, имели минутный разрыв и малое количество символов, что заставляет заподозрить организаторов обсуждения в накрутке голосов. Активисты начали распространять по городу флаеры с требованием отставки мэра Новосибирска Анатолия Локтя и губернатора региона Андрея Травникова.

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