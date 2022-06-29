Минтруд: в России всегда будет спрос на врачей, учителей и социальных работников

По словам замминистра труда и соцзащиты Елены Мухтияровой, сейчас идет активное изменение рынка труда, но ни в коем случае не его сокращение. «Всегда будет спрос на врачей, учителей, социальных работников» — отметила замминистра.

Чтобы стать дипломированным социальным работником, нужно пройти бесплатный курс повышения квалификации или профессиональной переподготовки в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Люди всегда поддерживали представителей незащищенных слоев населения, но официально профессия «социальный работник» появилась в России 30 лет назад, а профессиональный стандарт — только в 2020 году. Сегодня более чем 200 вузов страны обучают этой специальности. На днях в Общественной палате РФ эксперты обсудили, как изменятся практики социальной работы в будущем, и почему эта профессия будет оставаться востребована. Исполняющий обязанности директора ИГСУ РАНХиГС Руслан Корчагин заявил, что социальная ориентированность для России — основной акцент, на котором должна строиться государственная политика. По мнению директора Департамента социальной защиты и социального обслуживания Минтруда России Тараса Васько, социальный работник — «это мост, который связывает человека с жизнью и не позволяет ему провалиться в депрессию». Исполнительный директор фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина, уверена, что если у человека есть желание быть причастным к изменениям общества к лучшему, то для него открыты сферы социальной работы и социального предпринимательства. Государство дополнительно расширило возможности освоения этих профессий. Например, Президентская академия реализует бесплатные программы обучения по нескольким профильным специальностям в рамках проекта «Содействие занятости». В Поволжье можно обучиться по программе «Управление организацией социального обслуживания». На юге России — по программе «Социальная поддержка и социальное обслуживание людей пожилого возраста и инвалидов». Учебный курс длится всего две недели (72 часа) и проходит в очно-заочном формате с использованием дистанционных технологий, то есть значительная часть обучения идет через интернет. В Воронеже проводят профессиональную переподготовку по специальности «Социальный педагог — воспитатель, тьютор — специалист по работе с семьей», для прохождения обучения достаточно среднего специального образования. В Липецкой области обучают клиентоориентированности — программа включает решение профессиональных задач при работе с гражданами. В Республике Чувашия — социальной работе в условиях цифровизации. По окончании двухмесячного курса и успешного прохождения итоговой аттестации выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке государственного образца. Во Всероссийской академии внешней торговли дистанционно и всего за неделю можно пройти программу повышения квалификации по специализации «Эффективные методы повышения психофизической и социальной адаптации женщин в послеродовом периоде». Филиал РАНХиГС в Кировской области ведет набор на программу «Социальное предпринимательство и управление социальными проектами», обучение длится один месяц в очном формате. Выбрать программу и подать заявку на бесплатное обучение можно на портале «Работа России». Узнать подробности о программах, предлагаемых Президентской академией, и связаться с консультантами проекта — на официальном сайте оператора.

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