Новосибирцы спасли тонувших на гидроцикле парней в Обском море

Новосибирцы спасли тонувших на гидроцикле парней в Обском море
Новосибирцы спасли тонувших на гидроцикле парней в Обском море
29 июня, 14:06ОбществоФото: Спасатели МАСС
Молодые парни на гидроцикле едва не утонули в Новосибирском водохранилище утром 29 июня. Их спасли проезжающие мимо на катере сибиряки.

Спасатели МАСС, наблюдая за Обским морем с вышки, увидели в бинокль затонувший гидроцикл. Он торчал из воды как поплавок, а рядом никого не было. К месту тут же выехали на катере и там узнали, что на нём плавали молодые люди. Оказалось, ребят уже довезли до берега очевидцы.

«Транспорт вытащили из воды и доставили на сушу. Едва не утонувшие парни не пострадали, они были в спасательных жилетах», - уточнили в службе спасения.

Сотрудники МАСС напомнили, что поездку на гидроцикле и другом плавательном судне необходимо тщательно планировать с учетом погоды и волнением волн. Также стоит проверять топливо в лодке перед выходом, и не забывать брать с собой в путешествие телефоны.

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