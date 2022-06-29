Новосибирцы спасли тонувших на гидроцикле парней в Обском море

Молодые парни на гидроцикле едва не утонули в Новосибирском водохранилище утром 29 июня. Их спасли проезжающие мимо на катере сибиряки.

Спасатели МАСС, наблюдая за Обским морем с вышки, увидели в бинокль затонувший гидроцикл. Он торчал из воды как поплавок, а рядом никого не было. К месту тут же выехали на катере и там узнали, что на нём плавали молодые люди. Оказалось, ребят уже довезли до берега очевидцы. «Транспорт вытащили из воды и доставили на сушу. Едва не утонувшие парни не пострадали, они были в спасательных жилетах», - уточнили в службе спасения. Сотрудники МАСС напомнили, что поездку на гидроцикле и другом плавательном судне необходимо тщательно планировать с учетом погоды и волнением волн. Также стоит проверять топливо в лодке перед выходом, и не забывать брать с собой в путешествие телефоны.

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