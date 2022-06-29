Студентов из Новосибирска начали отправлять в Донбасс на подработку

Студентов из Новосибирска начали отправлять в Донбасс на подработку
Студентов из Новосибирска начали отправлять в Донбасс на подработку
29 июня, 13:41ОбществоАлександр КондратьевФото: Сибкрай.ru
Новосибирские студенты начали уезжать работать в Донбасс за хорошим заработком – они будут восстанавливать Луганск за 70 тысяч рублей в месяц с питанием и проживанием.

Объявление размещено в неофициальных группах Новосибирского техникума геодезии и картографии (НГТиК).

При этом студентам гарантируют полную безопасность, несмотря на продолжающееся проведения специальной военной операции в Украине, пишет Сибкрай.

Отделение Российских студенческих отрядов (РСО) приняло решение отправить студентов уже 1 июля 2022 года в отрядах строителей, педагогов и врачей. Одни будут делать ремонт в учебных заведениях, другие развлекать детей, а медики будут работать вдали от мест боевых действий.

При этом в Новосибирске часто начала появляться и реклама с призывом на контрактную службу в армии - обещают хорошую зарплату, квартиру и другие полезные мелочи.

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спецоперацияУкраина
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