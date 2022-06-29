Студентов из Новосибирска начали отправлять в Донбасс на подработку

Объявление размещено в неофициальных группах Новосибирского техникума геодезии и картографии (НГТиК).
При этом студентам гарантируют полную безопасность, несмотря на продолжающееся проведения специальной военной операции в Украине, пишет Сибкрай.
Отделение Российских студенческих отрядов (РСО) приняло решение отправить студентов уже 1 июля 2022 года в отрядах строителей, педагогов и врачей. Одни будут делать ремонт в учебных заведениях, другие развлекать детей, а медики будут работать вдали от мест боевых действий.
При этом в Новосибирске часто начала появляться и реклама с призывом на контрактную службу в армии - обещают хорошую зарплату, квартиру и другие полезные мелочи.