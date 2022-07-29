Адская неделя в Новосибирске: дело полигона на Малыгина, клещи и громкое убийство

Адская неделя в Новосибирске: дело полигона на Малыгина, клещи и громкое убийство
Адская неделя в Новосибирске: дело полигона на Малыгина, клещи и громкое убийство
Вчера, 18:54ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирске СК возбудил уголовное дело из-за мусорного полигона на Малыгина спустя годы, клещи атакуют горожан, а также громкое убийство взволновало многих людей – Atas.info собрал самые шокирующие новости с 25 по 29 июля 2022 года.

Левобережным полигоном заинтересовались в Следственном комитете

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за жалоб жителей улицы Малыгина на мусорный полигон «Левобережный» в Новосибирске – он находится в 300 метрах от их домов, годами горит и отравляет людей.

По данным следствия, там было зафиксировано оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей – загрязнение воздуха не уменьшается. Ход проверки взял под контроль сам глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Энцефалит и боррелиоз прогрессирует от укусов клещей в Новосибирской области

В регионе действительно в последнее время неспокойно, мало того, что преступлений много, а теперь еще и можно умереть от энцефалита или боррелиоза – заболеваемость бьет рекорды в 2022 году из-за укусов клещей.

Больше всего жителей региона кусают в Искитимском, Мошковском районах и Бердске. В Новосибирске в Центральном, Ленинском и Дзержинском районах.

Клещевой энцефалит выявлен у 90 человек – это в 2 раза больше 2021 года. Клещевой боррелиоз – 115, что больше уровня прошлого года. Всего эти насекомые укусили уже больше 14 тысяч человек.

17-летняя девушка погибла от рук своего 27-летнего бойфренда – он ударил её больше десятка раз ножом

Убийство 17-летней девушки на этой неделе потрясло всех неравнодушных жителей города. Жуткое преступление было совершено её бывшим молодым человеком нерусской национальности, который пьяный догнал её на улице и нанес не менее 15 ударов ножом прямо на глазах у нескольких очевидцев, а затем сбежал и прятался возле Хилокского рынка.

Позже выяснилось, что на протяжении года мать убитой написала в полицию три заявления на ухажера, который угрожал девушке убийством, а один раз даже избил.

29 июля девушку похоронили, а родственники категорически запрещали снимать на прощании и выгоняли журналистов. Однако с одной из подруг удалось поговорить – она заявила, что даже не знала об абьюзивных отношениях своей подругу, по её словам, парень из Таджикистана всегда был с виду добрым и спокойным.

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