Глава Минсельхоза заявил о стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке

В ходе выступления на выставке “Всероссийский день поля - 2022” министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство не планирует разрешать параллельный импорт на продукты питания, при этом квоты и экспортные пошлины в рамках сотрудничества с иностранными партнерами отменены не будут.

По словам министра, пошлины на экспорт и квотирование доказали свою эффективность, позволили исключить дефицит социально значимой продукции и не допустить резких ценовых колебаний. Об этом пишет iz.ru. “Ведомство постоянно отслеживает ситуацию и при необходимости вносит коррективы в регуляторные механизмы”, - добавил Патрушев. Россия сегодня является важным игроком в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, и как прежде готова использовать свой экспортный потенциал и доставлять качественную продукцию на внешний рынок, подчеркнул глава Минсельхоза. Агросезон 2021/2022 позволил России сохранить лидерство в экспорте пшеницы с объемом 30,7 млн тонн, сообщил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Более того, в следующем сельхозгоду Россия должна удержать это лидерство, учитывая, что ожидается лучший за последнее время в истории страны урожай. Тем не менее экспортеры выразили общее мнение, что отменять вывозные пошлины на зерно нежелательно, поскольку эта мера “позволяет стабилизировать внутренний рынок в комфортном ценовом диапазоне”, чтобы экспортировать избыток зерна. Относительно механизма параллельного импорта Дмитрий Патрушев отметил, что данный инструмент ориентирован на поставку таких товаров, которым нет замены внутри страны, однако в продуктовой сфере таких незаменимых позиций нет. “Случаи ухода зарубежных компаний, во-первых, носят единичный характер, а во-вторых, открывают новые перспективы для отечественных брендов, которые точно ни в чем не уступают”, - подчеркнул Дмитрий Патрушев. По мнению руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в данное время оптовые цены на свинину в России находятся на уровне 2015 года, а потребительские выросли в среднем на 10-13% за семь лет. Кроме того, на мясо кур продовольственная инфляция составила около 50% за этот период. “Есть, конечно, сложности с поставками определенных видов оборудования, запчастей, деталей, сложных приборов, агрегатов и узлов управления, какие-то отдельные специалисты не хотят ехать обслуживать оборудование. Но все это, как правило, решения частных компаний и лиц, которые они принимают по разным причинам”, - добавил Сергей Юшин. Как заметил директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров “Руспродсоюз” Дмитрий Востриков, выгоды от параллельного импорта продуктов нет, так как в России нет таких позиций, которые у нас не производятся или которые нельзя заменить.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter