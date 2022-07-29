Голый мужик устроил из подъезда туалет и был пойман жильцами дома в Новосибирске

На голого неадекватного мужчину пожаловались жители Новосибирска

Жители Первомайского района возмутились поведением мужчины, который спит в подъезде их дома и справляет нужду у всех на виду. Об этом Atas.info пожаловались жители Новосибирска.

По словам горожан, неизвестный мужчина устроил в их подъезде ночлежку. Спит он у входной двери. На вид бездомному около 30-35 лет. Спящего бедолагу разбудили, о чем очень пожалели. «Начал вести себя неадекватно, в пьяном бреду точно. Голый ходил по подъезду. Мы в шоке, с ребенком мимо шли», рассказала Atas.info жительница дома в Первомайском районе. Попытки выгнать мужчину были безуспешными, потому что он просто не воспринимал чьи-либо слова. Полиция данным нарушителем пока не заинтересовалась. Фото: Моя Первомайка «Это ещё и справило нужду в подъезде. Есть у этого существа родственники, друзья? Передайте ему, чтобы шёл, отмывал пол», - написала другая сибирячка в соцсетях, опубликовав фотографию произошедшего.

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