Голый мужик устроил из подъезда туалет и был пойман жильцами дома в Новосибирске

Голый мужик устроил из подъезда туалет и был пойман жильцами дома в Новосибирске
Голый мужик устроил из подъезда туалет и был пойман жильцами дома в Новосибирске
Вчера, 13:44ОбществоФото: Моя Первомайка

На голого неадекватного мужчину пожаловались жители Новосибирска

Жители Первомайского района возмутились поведением мужчины, который спит в подъезде их дома и справляет нужду у всех на виду. Об этом Atas.info пожаловались жители Новосибирска.

По словам горожан, неизвестный мужчина устроил в их подъезде ночлежку. Спит он у входной двери. На вид бездомному около 30-35 лет. Спящего бедолагу разбудили, о чем очень пожалели.

«Начал вести себя неадекватно, в пьяном бреду точно. Голый ходил по подъезду. Мы в шоке, с ребенком мимо шли»,

рассказала Atas.info жительница дома в Первомайском районе.

Попытки выгнать мужчину были безуспешными, потому что он просто не воспринимал чьи-либо слова. Полиция данным нарушителем пока не заинтересовалась.

Фото:Моя Первомайка

«Это ещё и справило нужду в подъезде. Есть у этого существа родственники, друзья? Передайте ему, чтобы шёл, отмывал пол», - написала другая сибирячка в соцсетях, опубликовав фотографию произошедшего.

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