Как добровольцам из Новосибирска попасть на Донбасс?

Новосибирская область одной из первых откликнулась на призыв о помощи жителям Донбасса. В регионе активно собирали и отправляли гуманитарную помощь пострадавшим после начала спецоперации в феврале 2022 года. Многие представители молодежи уехали волонтерами на общественную работу. Также в Новосибирске активно принимали жителей Украины, бежавших от войны, которая фактически длилась восемь лет.
Новосибирцы помогали приезжим менять украинские паспорта на российские, получать специальное пособие, устраивать детей в школы и детские сады, содействовали в поисках жилья и работы. На сегодняшний день в Новосибирской области числится более 300 беженцев из новопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.
С мая в регионе стали набирать добровольцев для контрактной службы на Украине. На официальном сайте Новосибирска (novo-sibirsk.ru) опубликовано объявление о наборе на военную службу по контракту. Судя по публикации, принимают в ряды добровольцев граждан от 18 до 50 лет, которые не имеют судимости и годны к строевой службе по состоянию здоровья.
О создании отдельного сибирского батальона, как, к примеру, это делают в других субъектах РФ — Чечне, Татарстане, Приморье, Оренбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске и многих других, речи не идет. Тем не менее в пунктах отбора идет активная работа: записывают всех желающих выполнить свой воинский долг, проверяют их на предмет здоровья, физподготовки, психологической стабильности, образования и пр. факторов.
Согласно регламенту контракт с Вооруженными силами РФ могут заключить не только молодые люди, отслужившие в армии, но и пребывающие в запасе, а также те, кто вообще не имел опыта боевых действий.
О сумме контрактов новосибирцев, которые едут служить добровольцами на Украину, нет официальной информации. Сообщается лишь то, что выплата будет зависеть от рода войск, от сложности боевых задач и прочих факторов, которые будут известны на месте. Есть информация о сроках контрактов — временные можно подписать на срок от 4 до 12 месяцев с возможностью продления.
Все желающие поехать служить по контракту на Украину могут обратиться в сборный пункт военного комиссариата Новосибирской области, который расположен по адресу: г. Обь, ул. Октябрьская, 100. Также новосибирцы могут обращаться с заявлениями о контрактной службе в районные военкоматы по месту жительства.
Кроме того, в Новосибирске функционируют и мобильные пункты отбора на службу по контракту — их можно найти у Первомайского сквера. Они выглядят как небольшие трейлеры или вагончики, выкрашенные в цвета российского флага.
Также добровольцев со всей России приглашают к себе на службу подразделения других регионов РФ. К примеру, самым крупным и сильным является объединение Чечни. Сюда стекаются добровольцы со всех уголков России по приглашению самого президента республики Рамзана Кадырова.
Глава республики написал в своем Telegram-канале:
«Сотни добровольцев из различных регионов России ежедневно прибывают в Грозный для прохождения ускоренного курса огневой и тактической подготовки, получения ряда государственных гарантий и дальнейшего отправления на службу в Донбасс для защиты интересов нашей страны».
Набор добровольцев проходит по согласованию с Министерством обороны РФ. После заключения договора контрактники отправляются на базу Российского университета спецназа в Гудермесе для прохождения срочной боевой подготовки, после чего уже отправляются на Украину.
Примкнуть можно и к батальонам казаков, которые формируются на юге России, а также в Оренбурге, к батальонам на Южном Урале, в Нижнем Новгороде, Татарстане, Приморье и подразделениям из других регионов РФ. Как правило, все они имеют свои страницы в социальных сетях, где описывают требования к кандидатам, условия контракта, размеры заработной платы, социальный пакет и прочие факторы.
В самом Донбассе тоже есть подразделения добровольцев, набирающие людей на службу. Самое крупное — Союз добровольцев Донбасса. Став его участником, можно не только участвовать в боевых действиях, но и выполнять общественную работу, для выполнения которой тоже очень не хватает людей, — доставлять гуманитарную помощь, помогать в поиске пропавших, оказывать уход за ранеными, содействовать в эвакуации, организационных вопросах и пр.
Военнослужащие получают зарплату согласно контракту, а также полный социальный пакет: медицинское обеспечение и страхование жизни и здоровья. Добровольцев обеспечат служебными жилыми помещениями или обеспечат выплату денежной компенсации за наем жилых помещений.
Также, как и других контрактников российской армии, добровольцев касаются обязательные выплаты в случае гибели и ранений в ходе боевых действий. Помимо страховых контрактных выплат, согласно указу президента России в этих случаях полагается 5 и 3 миллиона соответственно.