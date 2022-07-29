Названы главные симптомы субварианта Covid-19 «Кентавр» - отвечает новосибирский врач

Названы главные симптомы субварианта Covid-19 «Кентавр» - отвечает новосибирский врач
Названы главные симптомы субварианта Covid-19 «Кентавр» - отвечает новосибирский врач
Вчера, 10:23ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Врач из Новосибирска назвал главные симптомы субварианта «Кентавр»

Со вчерашнего дня в России семь человек заразились новым подвидом коронавируса, который неофициально прозвали «Кентавром». Оказалось, что это один из мутировавших гибридных подвариантов штамма Омикрон COVID-19. Основные симптомы нового вида вируса назвала главврач многопрофильных клиник «1+1» Татьяна Овсянникова.

В настоящий момент точный набор симптомов «Кентавра» неизвестен, так как не собрана достаточная база данных. Однако можно сделать вывод, что основным признаком инфекции является боль в горле.

Также у зараженного болит голова, есть заложенность носа, кашель и чихание. Далее из признаков идет усталость, боль в мышцах, глазах и головокружение, пишет АиФ-Новосибирск.

Напомним, распространение нового штамма коронавируса "Кентавр" в Новосибирской области вызовет резкий всплеск количества госпитализаций пациентов с COVID-19, считает главврач горбольницы № 3 Александр Осадчий. Он напомнил, что в Дании число больных с "Кентавром" в стационарах было самым высоким за всю историю пандемии коронавируса. В Англии показатели по госпитализации так же приблизились к рекордным значениям.

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