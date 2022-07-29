Новосибирск вошёл в ТОП-5 городов-жаворонков

Новосибирск вошёл в ТОП-5 городов-жаворонков
Новосибирск вошёл в ТОП-5 городов-жаворонков
Вчера, 11:29ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Город Новосибирск стал одним из лидеров других российских мегаполисов, жители которых просыпаются раньше всего. Опрос провел сервис Работа.ру. В нем приняли участие более трех тысяч человек.

Оказалось, больше половины новосибирцев просыпаются на работу с 5:30 до 7:00 часов. Каждый третий встает в промежутке от 7:00 до 8:30. Ещё около 10% признались, что встают с 4:00 до 5:30, 6% — между 8:30 и 10:00. И около 3% счастливчиков — позже 10:00.

Больше всего жаворонков в Москве, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

Среди самых частых причин раннего подъёма россияне называли утренние пробки, загруженность на работе, посменный график. Каждый четвёртый указал на ранние рассветы и другие географические особенности местности, которые накладывают свой отпечаток на продолжительность отдыха.

Напомним, ранее Новосибирск попал в ТОП-10 городов с самыми богатыми женихами. Рейтинг делали на основе продаж колец для помолвки. Специалисты выявили, что мужчины из Новосибирска чаще всего покупают кольца за 6 443 рублей.

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