Подруга убитой мигрантом девушки в Новосибирске не знала об абьюзе в их отношениях

Близкая подруга убитой в Новосибирске 17-летней девушки рассказала Сиб.фм, что не знала об абьюзе со стороны 27-летнего мигранта из Таджикистана.

Приятельница поделилась, что обвиняемый в убийстве Хушнуд всегда всех поддерживал и помогал. Она до последнего не могла поверить, что погибла именно её подруга, даже когда увидела её тело. Другая знакомая объяснила, что сам мужчина хвастался, что однажды поднял руку на свою девушку, но она подумала, что он дал ей «леща» за отправленное интимное фото другому парню, а про сильное избиение не знала.

Напомним, что убийство 17-летней девушки было совершено её бывшим молодым человеком нерусской национальности. Он догнал её на улице и нанес не менее 15 ударов ножом, а затем сбежал в лес. Позже выяснилось, что на протяжении года мать убитой написала в полицию три заявления на ухажера, который угрожал девушке убийством, а один раз даже избил.

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