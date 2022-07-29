Подруга убитой мигрантом девушки в Новосибирске не знала об абьюзе в их отношениях

Подруга убитой мигрантом девушки в Новосибирске не знала об абьюзе в их отношениях
Подруга убитой мигрантом девушки в Новосибирске не знала об абьюзе в их отношениях
Вчера, 17:57ОбществоАлександр КондратьевФото: Рома Хамраев / ВК
Близкая подруга убитой в Новосибирске 17-летней девушки рассказала Сиб.фм, что не знала об абьюзе со стороны 27-летнего мигранта из Таджикистана.

Приятельница поделилась, что обвиняемый в убийстве Хушнуд всегда всех поддерживал и помогал. Она до последнего не могла поверить, что погибла именно её подруга, даже когда увидела её тело.

Другая знакомая объяснила, что сам мужчина хвастался, что однажды поднял руку на свою девушку, но она подумала, что он дал ей «леща» за отправленное интимное фото другому парню, а про сильное избиение не знала.

Напомним, что убийство 17-летней девушки было совершено её бывшим молодым человеком нерусской национальности. Он догнал её на улице и нанес не менее 15 ударов ножом, а затем сбежал в лес. Позже выяснилось, что на протяжении года мать убитой написала в полицию три заявления на ухажера, который угрожал девушке убийством, а один раз даже избил.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы