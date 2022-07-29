Похороны убитой 17-летней девушки начались в Новосибирске

В новосибирском Академгородке проходит церемония прощания с убитой мигрантом 17-летней девушкой. Информацию предоставили в группе «Подслушано Академгородок» в VK.

В настоящее время там проходит отпевание покойной. Где её похоронят – пока неизвестно, но источник Atas.info утверждает, что на Южном кладбище.

Церемония началась в 13:00 в похоронном зале на улице Арбузова, 2а. Туда пришло более 40 человек – большинство из них в черной одежде.

Напомним, что убийство 17-летней девушки было совершено её бывшим молодым человеком нерусской национальности. Он догнал её на улице и нанес не менее 15 ударов ножом, а затем сбежал в лес. Позже выяснилось, что на протяжении года мать убитой написала в полицию три заявления на ухажера, который угрожал девушке убийством, а один раз даже избил.