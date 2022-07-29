В XVIII веке из-за обилия тутовых деревьев здесь появился Шёлковый завод. Однако проработал он всего пару лет, дав немного шелка. Дела шли неважно, в итоге, разгромив завод, рабочие разбежались и ушли вниз по Ахтубе, образуя воровские городки. Возможно, уже тогда, как гласит народное предание, появились Заплавный и Пришибинский городки. Екатерина II решила возобновить производство шёлка и подписала указ о переселении 1 300 семей на возрождение шелководства. Этому указу обязаны своим рождением села Пришиб и Заплавное.