Родственники убитой мигрантом девушки выгнали журналистов с прощания в Новосибирске

Родственники убитой мигрантом девушки выгнали журналистов с прощания в Новосибирске
Родственники убитой мигрантом девушки выгнали журналистов с прощания в Новосибирске
Вчера, 13:59ОбществоАлександр КондратьевФото: АиФ-Новосибирск
Журналистов выгнали с церемонии прощания в похоронном доме ИМИ с убитой мигрантом 17-летней девушкой в Нижней Ельцовке в Новосибирске.

Корреспондент издания AиФ-Новосибирск рассказал, что в ритуальный зал пришли родственники и друзья погибшей – они приносят в основном свежие цветы.

При этом родственники не хотят, чтобы журналисты присутствовали на таком трагическом мероприятии – они выгоняют их с прощального зала, запрещают фотографировать и угрожают вызовом полиции.

Напомним, что убийство 17-летней девушки было совершено её бывшим молодым человеком нерусской национальности. Он догнал её на улице и нанес не менее 15 ударов ножом, а затем сбежал в лес. Позже выяснилось, что на протяжении года мать убитой написала в полицию три заявления на ухажера, который угрожал девушке убийством, а один раз даже избил.

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