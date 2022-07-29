В Новосибирске фотографы издеваются над совами-сипухами и змеями

Жители Новосибирска пожаловались на фотографов, которые издевались над совами-сипухами и змеями на Михайловской набережной. Сейчас садистов ищут специалисты областного Россельхознадзора.

Один из очевидцев Павел рассказал Atas.info о том, что сов молодые люди привязывали к мусорному баку. Также у них были змеи, за которыми должным образом не ухаживали. «Проходил мимо на днях, увидел, что змею силой запихивают в чемодан. Меня это ошарашило. Совы были, такие уставшие, видно, что не кормят и не поят», - поделился с журналистами сибиряк. Сейчас ребят ищут полицейские. На вид им не больше 25 лет. «У них было около 6 сов. За деньги они предлагали прохожим с ними сфотографироваться и разрешали гладить. Птицы при этом были привязаны. Для таких животных опасно бодрствовать днем, они находятся в стрессе», - рассказали представители Россельхознадзора. Известно, что бизнесом на набережной они также занимались без соглашения.

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