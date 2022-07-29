"Вынуждены жить в невыносимых условиях": жители Хилокской требуют статуса потерпевших

Жители домов по улицам Малыгина и Хилокская в Новосибирске подали ходатайство в Следственный комитет с просьбой признать их потерпевшими в рамках уголовного дела, возбужденного из-за жалоб на мусорный полигон "Левобережный"

Жильцы домов, расположенных на улицах Хилокская и Малыгина в Ленинском районе Новосибирска, передали исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Виталию Зарипову ходатайство, в котором просят признать их потерпевшими в рамках уголовного дела, возбужденного после многочисленных жалоб на работу мусорного полигона "Левобережный". Об этом редакции Atas.info сообщил руководитель общественной организации "Центр правовых инициатив потребителей" Михаил Михайлов. В обращении на имя главы регионального Следкома (копия есть в распоряжении редакции) новосибирцы сообщают, что жить по соседству с полигоном, оптовым рынком "Хилокский" и кладбищем "Клещихинское" попросту невозможно. Воздух отравлен метаном и сероводородом, которые образуются из-за разложения отходов на свалке. "Это настоящее гетто": жители Хилокского микрорайона просят защиты у Путина Гниющие овощи и фрукты с рынка, использованная тара не утилизируются, как это необходимо. В результате "жители вынуждены терпеть неприятный запах гниения, полчища крыс". Десятки фур, привозящих продукцию на рынок, в ожидании разгрузки перегораживают проезжую часть, стоят на тротуарах и других общественных пространствах. "Люди вынуждены жить и воспитывать детей в невыносимых условиях, подвергать свое здоровье воздействию критической совокупности негативных факторов", – резюмируют жители Хилокского микрорайона. Кроме признания их потерпевшими, люди просят проверить причастность мэра Новосибирска и его подчиненных, руководителей регионального управления Роспотребнадзора к возможному совершению должностных преступлений. Новосибирцы пожаловались на коровьи головы во дворах Хилокского микрорайона "Как пояснил Виталий Зарипов, настрой таков, чтобы выявить всех без исключения виновных лиц, которые допустили многочисленные нарушения законодательства", - прокомментировал Михаил Михайлов итоги встречи инициативной группы жителей с главой управления Следственного комитета по Новосибирской области. Уголовное дело по факту жалоб новосибирцев на мусорный полигон "Левобережный", который находится у Хилокского рынка, региональный Следком возбудил в конце июля. Дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По данным следствия, вокруг объектов ТКО "Левобережный" на улице Малыгина и кладбище "Клещихинское" на улице Хилокской не были установлены санитарно-защитные зоны, которые уменьшают загрязнение атмосферного воздуха. Все это, по версии СК, нарушает права местных жителей.

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