"Вынуждены жить в невыносимых условиях": жители Хилокской требуют статуса потерпевших

"Вынуждены жить в невыносимых условиях": жители Хилокской требуют статуса потерпевших
"Вынуждены жить в невыносимых условиях": жители Хилокской требуют статуса потерпевших
Вчера, 12:45ОбществоФото: Артем Шершнев
Жители домов по улицам Малыгина и Хилокская в Новосибирске подали ходатайство в Следственный комитет с просьбой признать их потерпевшими в рамках уголовного дела, возбужденного из-за жалоб на мусорный полигон "Левобережный"

Жильцы домов, расположенных на улицах Хилокская и Малыгина в Ленинском районе Новосибирска, передали исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Виталию Зарипову ходатайство, в котором просят признать их потерпевшими в рамках уголовного дела, возбужденного после многочисленных жалоб на работу мусорного полигона "Левобережный". Об этом редакции Atas.info сообщил руководитель общественной организации "Центр правовых инициатив потребителей" Михаил Михайлов.

В обращении на имя главы регионального Следкома (копия есть в распоряжении редакции) новосибирцы сообщают, что жить по соседству с полигоном, оптовым рынком "Хилокский" и кладбищем "Клещихинское" попросту невозможно. Воздух отравлен метаном и сероводородом, которые образуются из-за разложения отходов на свалке.

Гниющие овощи и фрукты с рынка, использованная тара не утилизируются, как это необходимо. В результате "жители вынуждены терпеть неприятный запах гниения, полчища крыс". Десятки фур, привозящих продукцию на рынок, в ожидании разгрузки перегораживают проезжую часть, стоят на тротуарах и других общественных пространствах.

"Люди вынуждены жить и воспитывать детей в невыносимых условиях, подвергать свое здоровье воздействию критической совокупности негативных факторов", – резюмируют жители Хилокского микрорайона. Кроме признания их потерпевшими, люди просят проверить причастность мэра Новосибирска и его подчиненных, руководителей регионального управления Роспотребнадзора к возможному совершению должностных преступлений.

"Как пояснил Виталий Зарипов, настрой таков, чтобы выявить всех без исключения виновных лиц, которые допустили многочисленные нарушения законодательства", - прокомментировал Михаил Михайлов итоги встречи инициативной группы жителей с главой управления Следственного комитета по Новосибирской области.

Уголовное дело по факту жалоб новосибирцев на мусорный полигон "Левобережный", который находится у Хилокского рынка, региональный Следком возбудил в конце июля.

Дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По данным следствия, вокруг объектов ТКО "Левобережный" на улице Малыгина и кладбище "Клещихинское" на улице Хилокской не были установлены санитарно-защитные зоны, которые уменьшают загрязнение атмосферного воздуха. Все это, по версии СК, нарушает права местных жителей.

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