40-летняя женщина с COVID-19 скончалась в Новосибирской области

На 30 марта в Новосибирской области зарегистрировано 250 897 случаев коронавируса, включая 251 за последние сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Диагноз COVID-19 с начала пандемии поставили 36 354 детям. За последние 24 часа заболели 129 несовершеннолетний.
Скончались 10 пациентов - это мужчины в возрасте 50 лет, 68 лет, 85 лет, 86 лет и женщины в возрасте 40 лет, 61 года, 70 лет, 75 лет, 87 лет, 96 лет. Всего медики составляли 5 359 актов о смерти пациентов.
Сейчас в ковидных госпиталях находятся на лечении 1046 человек. В реанимации лежат 156 пациентов, из которых 19 на ИВЛ.
Всего 230 644 пациента выписаны с выздоровлением, 504 — за сутки.