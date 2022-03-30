40-летняя женщина с COVID-19 скончалась в Новосибирской области

40-летняя женщина с COVID-19 скончалась в Новосибирской области
40-летняя женщина с COVID-19 скончалась в Новосибирской области
Сегодня, 12:25ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирской области за минувшие сутки скончались 10 пациентов.

На 30 марта в Новосибирской области зарегистрировано 250 897 случаев коронавируса, включая 251 за последние сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз COVID-19 с начала пандемии поставили 36 354 детям. За последние 24 часа заболели 129 несовершеннолетний.

Скончались 10 пациентов - это мужчины в возрасте 50 лет, 68 лет, 85 лет, 86 лет и женщины в возрасте 40 лет, 61 года, 70 лет, 75 лет, 87 лет, 96 лет. Всего медики составляли 5 359 актов о смерти пациентов.

Сейчас в ковидных госпиталях находятся на лечении 1046 человек. В реанимации лежат 156 пациентов, из которых 19 на ИВЛ.

Всего 230 644 пациента выписаны с выздоровлением, 504 — за сутки.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы