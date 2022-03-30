Две магнитные бури накроют Новосибирск с 31 марта

Две магнитные бури накроют Новосибирск с 31 марта
Две магнитные бури накроют Новосибирск с 31 марта
Сегодня, 05:42ОбществоФото: pixabay.com
Электромагнитные волны могут негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

В Новосибирске ожидаются две одинаковые по мощности магнитные бури 31 марта и 1 апреля 2022 года. Специалисты оценивают их в 5 баллов.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, 31 марта пик бури придётся на утро и полдень. Её влияние продолжится и 1 апреля.

Электромагнитная волна пройдёт по Новосибирску с 9 часов утра до 12 дня. Специалисты называют грядущие бури слабыми и дают оценку в 5 баллов, однако предупреждают, что их процессы могут почувствовать метеозависимые люди.

Напомним, ранее Atas.info составлял календарь магнитных бурь в Новосибирске. Самые мощные метеоудары прогнозировали учёные в апреле 2022 года.

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