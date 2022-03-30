График выплаты детских пособий в апреле 2022 года

График выплаты детских пособий в апреле 2022 года
График выплаты детских пособий в апреле 2022 года
Сегодня, 09:55ОбществоФото: pixabay.com
С 1 апреля 2022 года начнут начислять выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет и от восьми до 16 лет включительно. Когда поступят деньги и в каком размере – представляем график детских пособий.

Некоторые детские пособия, как и пенсии попали под индексацию в размере 8,4%. Увеличенные выплаты в апреле получат родители детей в возрасте от 3 до 7 лет. Размер будет определяться в зависимости от доходов семьи на величину прожиточного минимума (ПМ).

Стартовое пособие начинает от 50% от ПМ, если и этого будет недостаточно, добавят до 75%, либо до 100%. К слову, в Новосибирской области прожиточный минимум составляет 12 775 рублей.

У Пенсионного фонда существует единый день начисления выплат семьям – это 3 число каждого месяца. Однако если дата выпадет на выходной, деньги приходят раньше. В 2022 году 3 апреля –воскресенье, следовательно, пособия стоит ожидать 1 числа. Тот же график предусмотрен на выплаты детям от 8 до 16 лет.

Выплаты на детей до 3 лет из материнского капитала на карту поступят до 8 апреля. Через почтовое отделение – с 4 по 23 апреля.

Напомним, по новым правилам Минтруда при расчёте пособий не учитываются автомобили, недвижимость, материнский капитал в собственности семьи.

Подать заявление на выплату пособия на детей от трёх до семи лет можно будет по месту фактического жительства. Индексация ежегодно без заявления.

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