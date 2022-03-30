Поздравления Алексею с Днем Ангела – именины 30 марта 2022

Поздравления Алексею с Днем Ангела – именины 30 марта 2022
Поздравления Алексею с Днем Ангела – именины 30 марта 2022
Сегодня, 00:00ОбществоФото: pixabay.com
Праздник в честь священного Алексея отмечается 30 марта 2022 года - как красиво поздравить другу, подругу, родственника - стихи от Atas.info

День Теплого Алексея отмечается 30 марта 2022 года – этот день посвящен священному Алексею, который переносил все выпавшие на него проблемы.

Праздник не является священным по церковному календарю, но все-таки в этот день в храмах поминают Божия человека Алексия на литургии. Многие россияне также предпочитают поздравлять с этим днем своих друзей и родственников.

Поздравления в стихах с Днем Теплого Алексея

В переводе с древнегреческого имя Алексей означает «божий человек», другое его значение – «оберегающий». Отправьте вашим друзьям и родным, которые носят это имя, теплые и душевные стихи, чтобы поздравить их с Днем Теплого Алексея.

*

Вас поздравляя с Теплым Алексеем,

Желаем счастья в этот день весенний.

Пусть в этот день с весенними лучами

Вам улыбнутся первые цветы,

И пусть всегда идут по жизни с вами

Любовь, здоровье, счастье и мечты!

*

Пусть в День Теплого Алексея

На сердце у вас потеплеет,

Пусть развеются грусть и тоска,

Пусть душа от весны молодеет

И парит ароматом цветка!

*

Теплый Алексей согреет душу,

Все преграды зимние разрушит.

Он откроет все дороги, все пути,

Он поможет вам удачу обрести.

Дивный запах, первое цветенье –

Это все дары поры весенней.

Это солнце, нежность и тепло,

Это повод, чтоб творить добро.

*

День Теплого Алексея – пора обновления!

Так что стоит, отбросив сомнения,

В весенний поток с головой окунуться,

С птицами к синему небу взлететь,

К ярким, волшебным мечтам прикоснуться,

В чудо поверить и громко запеть!

*

С Теплым Алексеем!

Этот день весенний

Пусть же станет радостью

И подарком ценным!

Чтобы вам печалиться

Век не довелось,

Чтобы сокровенное

Поскорей сбылось!

Чтоб улыбка светлая

Радовала глаз,

Чтоб надежды лучик

В сердце не угас!

*

Миротворец Алексей

Защищает всех людей.

Он оберегает дом,

Чтоб жилось спокойно в нем.

Мягко может говорить,

Чудеса порой творить.

Но коль в бой идти придется,

Он не струсит, не споткнется.

Алексей и в дружбе верен,

В трудностях уже проверен.

Пусть удача будет рядом,

Жизнь цветет роскошным садом!

*

Алексей – «оберегающий навек».

А еще значенье – «Божий человек».

В день Ангела его поздравить мы хотим!

Не только беречь призван, он и сам храним.

Ангел имени Алеше предвещает:

Мудрым будет, сильным. Ангел знает,

В чем Алеше надо волю проявить,

Чтоб авторитет свой сохранить.

В самом деле ль Ангел помогает?

Алексей всегда разумно поступает.

Он поможет вам, поделится, подскажет,

Ни в совете, ни в поддержке не откажет.

Алексей как друг никем незаменим.

Как мужчина он нам нужен и любим.

Будь же счастлив, Леша, Господом храним,

Самый лучший из знакомых нам мужчин!

*

С именинами поздравить

От души тебя хотим!

Алексея будем славить!

Пусть развеются как дым

Все сомненья и тревоги.

Никогда не унывай,

Только ровные дороги

В этой жизни выбирай!

*

Ну что, Алексей, нам тебе пожелать

В День ангела твой? Лишь любви и терпенья,

Пусть в доме твоем будут мир и покой,

А в жизни пусть радостные ждут мгновенья.

В День ангела мы пожелаем тебе

Тепла и любви, доброты и удачи.

Всю жизнь пусть твой ангел тебя сохранит

От бед и тревог, а врагам пусть даст сдачи!

*

Для всех защитник и опора –

Всегда надежный, основательный.

Отзывчивый, на помощь скорый,

Ну словом, просто замечательный.

И в именины Алексею

Хочу от сердца пожелать,

Чтоб жизнь, как сказочная фея,

Дарила только благодать!

*

День ангела. Что можно пожелать?

Тепла, любви, здоровья и удачи.

А если Леша, у тебя все это есть,

Желаем быть счастливей и богаче.

Пусть ангел твой всегда с тобою будет,

Пусть он хранит тебя, от бед оберегает.

Пусть в доме твоем только лишь прибудет,

И никогда пускай не убывает.

Поздравления в прозе с Днем Теплого Алексея

Лёш, я тебя поздравляю с этим замечательным днем. Не хочу банальных повторений, поэтому пожелаю одного — в этот день, если очень сильно захотеть, сбываются все самые заветные мечты. Вот и тебе я желаю, чтобы всё, что ты задумал, сбылось. И не только в этот день, но и в целом по жизни. Поздравляю!

*

Лёха, мы тебя поздравляем с днем ангела. Пусть твой ангел всегда тебя хранит и оберегает от всех негативных моментов. Побольше тебе счастья, удачи и всего только самого хорошего. Чтобы вокруг тебя всегда были только самые желанные и любимые тобой друзья! Ну а если чего-то не пожелали — пожелай себе сам и пусть это обязательно сбудется!

*

Алексей, ну вот и настал еще один твой день ангела. Что в этот день можно пожелать? Да всего только лишь самого доброго и хорошего. Мира тебе, добра и любви! И пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой и всегда тебя оберегает от всех бед и невзгод! Поздравляю!

*

Алексей, твои друзья поздравляют тебя с одним из самых лучших дней в году — с днем ангела. А лучший он, потому что в этот твой ангел-хранитель прилетает к тебе и делает тебя счастливым и защищенным от всех бед и невзгод. Так пусть же в твоей жизни никогда их не будет, а будут только теплые и светлые моменты!

Напомним, что 17 апреля 2022 года отмечается католическая Пасха. Ранее эта дата вызывала большие споры – в римской традиции делали акцент на Воскресение Христа, а в малоазийской традиции – на его распятии.

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