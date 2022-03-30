Регистрация в Грустнограм: как скачать аналог Instagram для грустных на сайте

Регистрация в Грустнограм: как скачать аналог Instagram для грустных на сайте
Регистрация в Грустнограм: как скачать аналог Instagram для грустных на сайте
Сегодня, 12:59ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Аналог соцсети Instagram под названием «Грустнограм» запустили в России 30 марта – эта социальная сеть создана для грустных людей

Российский аналог сайта Instagram появился 30 марта в России под названием «Грустнограм» – он будет работать на платформах Android и IOS. Функционал почти не отличается, но создана социальная сеть для людей, которые грустят.

Новая российская социальная сеть доступна пока только в виде веб-версии, но разработчики в скором времени выпустят приложение для Android в Google Play, а затем и для IOS в App Store.

Какой функционал у «Грустнограма»

Социальная сеть позволит выкладывать фотографии в грустные моменты жизни – она создана для того, чтобы избавить пользователей от тяжелого выбора подходящего фильтра, ведь там автоматически делаются все фото черно-белыми.

Вместо лайков под фото можно ставить реакцию в форме разбитого сердца и искать подобных себе людей.

Напомним, что в России разрабатывают аналог социальной сети Instagram под названием «Россграм» – там будут добавлены дополнительные способы для монетизации пользователей – платный доступ к контенту на примере OnlyFans, функция донатов и реферальная программа. Также можно будет перенести данные из оригинального Инстаграм.

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