Отец-алиментщик из Новосибирска отдал свою иномарку 12-летней дочери

Нерадивый отец из Новосибирска пообещал отдать свой автомобиль 12-летней дочери за долги по алиментам. Ему стало стыдно после разговора судебных приставов с ребенком.

Сотрудники УФССП по Новосибирской области приехали к 46-летнему мужчине, чтобы обсудить вопрос о задолженности 750 тысячи рублей на содержание несовершеннолетнего ребенка. Пока один пристав с ним разговаривал, другие искали на парковке автомобиль отца. Стоимость иномарки, как оказалось, покрывала часть долга новосибирца по алиментам. На неё наложили арест. «Мужчина доставил автомобиль на стоянку и услышал телефонный разговор судебного пристава с маленькой дочкой, которая ждала маму с работы. Беседа воззвала к совести, и он пообещал погасить долг», - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов Новосибирской области. Уже через пару дней в отделение пришла бывшая жена должника и сообщила радостные новости – муж отдал автомобиль и готов выплатить деньгами другую часть суммы. Также супруги договорились о дальнейших выплатах алиментов.

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