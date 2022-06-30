День экономиста 30 июня 2022: красивые открытки и поздравления с праздником

День экономиста 30 июня 2022: красивые открытки и поздравления с праздником
День экономиста 30 июня 2022: красивые открытки и поздравления с праздником
Вчера, 07:00ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Экономисты отмечают свой профессиональный праздник два раза в этом году – 30 июня (неофициальный) и 11 ноября. Первый уже наступил сегодня, поэтому Atas.info сделал подборку лучших поздравлений с Днем экономиста 2022 и красивые открытки.

В этот день работники финансового спектра собирают в своих офисах застолья, посещают разные заведения со своими коллегами, где звучат поздравления от сотрудников, начальства и близких родственников и друзей.

Открытки и поздравления к Дню экономиста 30 июня 2022 года

Вы трудитесь экономистом много лет

Решаете нелегкие задачи,

В компании Вас лучше просто нет,

И Вы для фирмы - редкая удача!

Не только в экономике Вы ас,

В любой работе Вы - как рыбка в море,

И все всегда зовут на помощь Вас,

Когда у них с решением задачи горе.

Фото:Atas.info

Все бюджеты ты считаешь

Экономист ты просто класс!

Отвлекись от миллионов...

Хоть на секунду ты для нас

Мы тебя поздравить рады

С этим праздничным днем!

Обещаем, экономить

И чарочку сейчас нальем!

Фото:Atas.info

Государство на подъеме, экономика растет,

Есть, что кушать в каждом доме и страна твоя цветет,

Слава Богу, постарался, вкалывал экономист,

Ты работе отдавался, развивался очень быстро.

Внешний долг уж иссякает, мы справляемся давно,

Деньги люди получают, ты трудишься как никто,

И спасибо за работу, я хочу тебе сказать,

Не забудь гулять сегодня, всей душою погуляй.

Фото:Atas.info

В наше время большая проблема

Экономить любой бюджет.

У тебя же своя система,

Ты готова всегда дать ответ

На любой вопрос об отчетах,

Без запинки ответишь всем!

Ты ведь экономист прекрасный,

И нет у тебя проблем!

Фото:Atas.info

И никуда, никуда от тебя нам не деться,

Всюду следит твой зоркий глаз,

Наш экономист спасает нас от бедства,

Из тупика выводит главный специалист нас.

С праздником поздравить вас хотим,

Шампанским непременно угостим,

Мы радости, удачи вам желаем,

Отпраздновать сей праздник по полной предлагаем.

Фото:Atas.info

Чтоб финансы не запели хором нам романсы,

Чтобы не было дыры в бюджете страны,

Днём и ночью на посту экономисты,

Все туманы и невзгоды развеют они.

Сегодня день экономиста, поздравляем,

Улыбок, радости побольше вам желаем,

Пусть не от цифр, а от счастья кружится голова,

Пусть будет благосклонной к вам судьба.

Фото:Atas.info

На фирме без вас нам обойтись нельзя,

Всё под контролем держите всегда,

В своей профессии вы просто асс,

С праздником компания поздравляет вас.

Пускай вас добрые друзья окружают,

Пускай уходят навсегда ненастья,

Мы искренне вам желаем,

Любви горячей и большого счастья.

Фото:Atas.info

Экономика должна быть экономной,

Знаем мы об этом с детских лет,

Чтоб бюджет страны всё время пополнялся,

У экономистов есть свой особенный секрет.

На поздравленья мы слов не экономим,

Желаем вам удачи и добра,

Благодаря вам бюджет в два счёта наполним,

И будем жить, как в раю всегда.

Фото:Atas.info

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