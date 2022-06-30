День экономиста 30 июня 2022: красивые открытки и поздравления с праздником

В этот день работники финансового спектра собирают в своих офисах застолья, посещают разные заведения со своими коллегами, где звучат поздравления от сотрудников, начальства и близких родственников и друзей.
Вы трудитесь экономистом много лет
Решаете нелегкие задачи,
В компании Вас лучше просто нет,
И Вы для фирмы - редкая удача!
Не только в экономике Вы ас,
В любой работе Вы - как рыбка в море,
И все всегда зовут на помощь Вас,
Когда у них с решением задачи горе.
Все бюджеты ты считаешь
Экономист ты просто класс!
Отвлекись от миллионов...
Хоть на секунду ты для нас
Мы тебя поздравить рады
С этим праздничным днем!
Обещаем, экономить
И чарочку сейчас нальем!
Государство на подъеме, экономика растет,
Есть, что кушать в каждом доме и страна твоя цветет,
Слава Богу, постарался, вкалывал экономист,
Ты работе отдавался, развивался очень быстро.
Внешний долг уж иссякает, мы справляемся давно,
Деньги люди получают, ты трудишься как никто,
И спасибо за работу, я хочу тебе сказать,
Не забудь гулять сегодня, всей душою погуляй.
В наше время большая проблема
Экономить любой бюджет.
У тебя же своя система,
Ты готова всегда дать ответ
На любой вопрос об отчетах,
Без запинки ответишь всем!
Ты ведь экономист прекрасный,
И нет у тебя проблем!
И никуда, никуда от тебя нам не деться,
Всюду следит твой зоркий глаз,
Наш экономист спасает нас от бедства,
Из тупика выводит главный специалист нас.
С праздником поздравить вас хотим,
Шампанским непременно угостим,
Мы радости, удачи вам желаем,
Отпраздновать сей праздник по полной предлагаем.
Чтоб финансы не запели хором нам романсы,
Чтобы не было дыры в бюджете страны,
Днём и ночью на посту экономисты,
Все туманы и невзгоды развеют они.
Сегодня день экономиста, поздравляем,
Улыбок, радости побольше вам желаем,
Пусть не от цифр, а от счастья кружится голова,
Пусть будет благосклонной к вам судьба.
На фирме без вас нам обойтись нельзя,
Всё под контролем держите всегда,
В своей профессии вы просто асс,
С праздником компания поздравляет вас.
Пускай вас добрые друзья окружают,
Пускай уходят навсегда ненастья,
Мы искренне вам желаем,
Любви горячей и большого счастья.
Экономика должна быть экономной,
Знаем мы об этом с детских лет,
Чтоб бюджет страны всё время пополнялся,
У экономистов есть свой особенный секрет.
На поздравленья мы слов не экономим,
Желаем вам удачи и добра,
Благодаря вам бюджет в два счёта наполним,
И будем жить, как в раю всегда.