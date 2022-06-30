День экономиста 30 июня 2022: красивые открытки и поздравления с праздником

Экономисты отмечают свой профессиональный праздник два раза в этом году – 30 июня (неофициальный) и 11 ноября. Первый уже наступил сегодня, поэтому Atas.info сделал подборку лучших поздравлений с Днем экономиста 2022 и красивые открытки.

В этот день работники финансового спектра собирают в своих офисах застолья, посещают разные заведения со своими коллегами, где звучат поздравления от сотрудников, начальства и близких родственников и друзей. Открытки и поздравления к Дню экономиста 30 июня 2022 года Вы трудитесь экономистом много лет Решаете нелегкие задачи, В компании Вас лучше просто нет, И Вы для фирмы - редкая удача! Не только в экономике Вы ас, В любой работе Вы - как рыбка в море, И все всегда зовут на помощь Вас, Когда у них с решением задачи горе. Фото: Atas.info Все бюджеты ты считаешь Экономист ты просто класс! Отвлекись от миллионов... Хоть на секунду ты для нас Мы тебя поздравить рады С этим праздничным днем! Обещаем, экономить И чарочку сейчас нальем! Фото: Atas.info Государство на подъеме, экономика растет, Есть, что кушать в каждом доме и страна твоя цветет, Слава Богу, постарался, вкалывал экономист, Ты работе отдавался, развивался очень быстро. Внешний долг уж иссякает, мы справляемся давно, Деньги люди получают, ты трудишься как никто, И спасибо за работу, я хочу тебе сказать, Не забудь гулять сегодня, всей душою погуляй. Фото: Atas.info В наше время большая проблема Экономить любой бюджет. У тебя же своя система, Ты готова всегда дать ответ На любой вопрос об отчетах, Без запинки ответишь всем! Ты ведь экономист прекрасный, И нет у тебя проблем! Фото: Atas.info И никуда, никуда от тебя нам не деться, Всюду следит твой зоркий глаз, Наш экономист спасает нас от бедства, Из тупика выводит главный специалист нас. С праздником поздравить вас хотим, Шампанским непременно угостим, Мы радости, удачи вам желаем, Отпраздновать сей праздник по полной предлагаем. Фото: Atas.info Чтоб финансы не запели хором нам романсы, Чтобы не было дыры в бюджете страны, Днём и ночью на посту экономисты, Все туманы и невзгоды развеют они. Сегодня день экономиста, поздравляем, Улыбок, радости побольше вам желаем, Пусть не от цифр, а от счастья кружится голова, Пусть будет благосклонной к вам судьба. Фото: Atas.info На фирме без вас нам обойтись нельзя, Всё под контролем держите всегда, В своей профессии вы просто асс, С праздником компания поздравляет вас. Пускай вас добрые друзья окружают, Пускай уходят навсегда ненастья, Мы искренне вам желаем, Любви горячей и большого счастья. Фото: Atas.info Экономика должна быть экономной, Знаем мы об этом с детских лет, Чтоб бюджет страны всё время пополнялся, У экономистов есть свой особенный секрет. На поздравленья мы слов не экономим, Желаем вам удачи и добра, Благодаря вам бюджет в два счёта наполним, И будем жить, как в раю всегда. Фото: Atas.info

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