График выплат всех детских пособий в июле 2022 года

График выплат всех детских пособий в июле 2022 года
График выплат всех детских пособий в июле 2022 года
Вчера, 14:49ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Выплаты на детей придут раньше срока в Новосибирской области

Детские пособия начнут поступать семьям в повышенном после индексации размере с 1 июля 2022 года. Предоставляем читателям Atas.info график начисления, а также новый размер выплат.

Когда придут пособия на детей по линии ПФР:

Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда России поступают детям от 8 до 17 лет. В семейный бюджет поступят пособия уже в первой декаде июля, согласно графику.

Детские выплаты переводят на банковские карты по 3 числам месяца. В 2022 году 3 июля выпадает на воскресенье, поэтому зачисления можно ждать с 1 числа месяца.

Стоит отметить, на почте деньги можно забрать с 5 по 25 число. Прийти можно в почтовое отделение за ними в рабочее время.

Кроме того, от ПФР начнут поступать пособия следующим категориям получателей:

- родителям, ухаживающим за детьми до 1,5 лет;

- ребенку военнослужащего-призывника;

- детям военных и сотрудников полиции, МЧС, ФСБ и т.д.

- детям до 3-х лет из маткапитала до 26 июля.

Когда поступят выплаты на детей от 3 до 7 лет:

- данной категории детей пособия начислят с 1 по 25 июля.

- в первые дни месяца деньги могут поступить на банковский счет родителей.

- до конца месяца выплаты будут приходить в почтовое отделение.

Новый размер детских пособий после индексации летом 2022 года:

В России с начала лета проиндексировали на 10% все социальные выплаты, включая пособия на детей. Размер определен в каждом регионе по-разному.

Напомним, детям категории от 3 до 7 лет, а также от 8 до 16 лет (включительно) начисляют выплату в размере 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума – всё зависит от дохода семьи.

В Москве семьи будут получать 17 791 рубль, если одобрят полное пособие. Самый минимум – это 13 343,25 руб., а середина – 8 895,5 руб. Прожиточный минимум на душу населения составляет 20 582 рубля.

В Новосибирской области схема следующая: 50% - 7281,00 рублей, 75% - 10921,5 рублей, 100% - 14562,00 рублей.

Узнать точную сумму детского пособия можно на сайте ПФР в своем регионе.

Материалы по теме:
выплатыНовосибирскдетипособиеНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы