IT-специалисты региона готовятся к новоселью в рамках программы льготной ипотеки

Ипотека по сниженной ставке до 5% годовых стартовала по поручению Президента РФ в рамках беспрецедентных мер поддержки IT-отрасли. Ход реализации программы господдержки в Новосибирской области был представлен в ходе пресс-тура 30 июня.

Всего за 1,5 месяца с момента запуска программы льготной ипотеки в Новосибирской области подано 380 заявок, одобрено 272, заключено 46 кредитных договоров. Среди первых IT-специалистов нашего региона, воспользовавшихся новой мерой поддержки – Мария Чернядиева, главный разработчик одной из новосибирских IT-компаний. По ее словам, семья давно мечтала о расширении жилплощади, но при нынешних условиях кредитования не могла себе этого позволить. Господдержка оказалась очень кстати. Приобрели на выгодных условиях квартиру площадью около 100 квадратных метров. «Сегодня Правительство РФ и региональные власти реализуют беспрецедентный пакет мер поддержки IT-отрасли. Льготная ипотека для специалистов отрасли – одна из самых востребованных мер, она востребована, доступна и касается непосредственно жителей Новосибирской области с учетом того, что наш регион традиционно обладает развитым IT-сектором. Государство предоставляет дополнительные возможности для улучшения жилищных условий IT-специалистов. При нынешних ипотечных ставках данная мера особенно актуальна», – подчеркнул заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павел Жучков. Напомним, что среди условий для оформления льготной IT-ипотеки в Новосибирской области: - российское гражданство; - возраст от 22 до 44 лет; - зарплата: от 150 тыс. рублей; - сумма кредита – до 18 млн рублей; - минимальный первоначальный взнос – 15% ; - максимальная ставка по кредиту – 5% годовых; - максимальный срок кредита – 30 лет. Заявки на льготную ипотеку для IT-специалистов принимаются на сайте ДОМ.РФ до конца 2024 года.

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