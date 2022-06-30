IT-специалисты региона готовятся к новоселью в рамках программы льготной ипотеки

IT-специалисты региона готовятся к новоселью в рамках программы льготной ипотеки
IT-специалисты региона готовятся к новоселью в рамках программы льготной ипотеки
Вчера, 16:47ОбществоФото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Ипотека по сниженной ставке до 5% годовых стартовала по поручению Президента РФ в рамках беспрецедентных мер поддержки IT-отрасли. Ход реализации программы господдержки в Новосибирской области был представлен в ходе пресс-тура 30 июня.

Всего за 1,5 месяца с момента запуска программы льготной ипотеки в Новосибирской области подано 380 заявок, одобрено 272, заключено 46 кредитных договоров.

Среди первых IT-специалистов нашего региона, воспользовавшихся новой мерой поддержки – Мария Чернядиева, главный разработчик одной из новосибирских IT-компаний. По ее словам, семья давно мечтала о расширении жилплощади, но при нынешних условиях кредитования не могла себе этого позволить. Господдержка оказалась очень кстати. Приобрели на выгодных условиях квартиру площадью около 100 квадратных метров.

«Сегодня Правительство РФ и региональные власти реализуют беспрецедентный пакет мер поддержки IT-отрасли. Льготная ипотека для специалистов отрасли – одна из самых востребованных мер, она востребована, доступна и касается непосредственно жителей Новосибирской области с учетом того, что наш регион традиционно обладает развитым IT-сектором. Государство предоставляет дополнительные возможности для улучшения жилищных условий IT-специалистов. При нынешних ипотечных ставках данная мера особенно актуальна», – подчеркнул заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павел Жучков.

Напомним, что среди условий для оформления льготной IT-ипотеки в Новосибирской области:

- российское гражданство;

- возраст от 22 до 44 лет;

- зарплата: от 150 тыс. рублей;

- сумма кредита – до 18 млн рублей;

- минимальный первоначальный взнос – 15% ;

- максимальная ставка по кредиту – 5% годовых;

- максимальный срок кредита – 30 лет.

Заявки на льготную ипотеку для IT-специалистов принимаются на сайте ДОМ.РФ до конца 2024 года.

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