Модульбанк разработал набор сервисов под ключ для предпринимателей на АУСН

Модульбанк разработал набор сервисов под ключ для предпринимателей на АУСН
Модульбанк разработал набор сервисов под ключ для предпринимателей на АУСН
Вчера, 13:20ОбществоФото: piqsels.com/ru
Модульбанк представил набор сервисов под ключ для поддержки предпринимателей на автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Банк первым подключился к информационному обмену с ФНС России в рамках эксперимента по введению нового налогового режима АУСН.

В России с 1 июля начинает действовать налоговый режим АУСН, по условиям которого предприниматели освобождаются от деклараций, налогового учета и страховых взносов за персонал. Как заявил начальник Управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев, таким образом бизнес может сэкономить на налогах и сборах до трех миллионов рублей ежегодно. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Во время встречи с предпринимателями, организованной ФНС совместно с Модульбанком, Мальцев отметил, что запуск АУСН проходит в рамках проекта по созданию налогового режима для самозанятых. Его реализация позволит снизить издержки на налоговое администрирование, налоговую нагрузку на труд и вместе с тем повысить открытость бизнес-среды для государства.

Новый режим АУСН предоставляет на выбор ставки налога: 8% с объектом налогообложения «Доходы» и 20% с объектом «Доходы минус расходы». Он не предполагает взносов на медицинское, пенсионное и социальное страхование сотрудников и ИП, потому что они уже содержатся в налоговой ставке. Бухгалтерия также упрощается за счет автоматического ежемесячного расчета и уплаты налога, свободы от деклараций и большей части отчетности.

Стоит отметить, что к АУСН можно подключиться через уполномоченный банк, который специально для этого подготовил технический функционал и присоединился к информационному обмену с ФНС. Банк будет передавать данные по расчетному счету напрямую в ФНС, получать данные по онлайн-кассам при согласии клиента на их отражение в кабинете банка. Налоговая сама будет рассчитывать налог.

Кадровый, бухгалтерский учет и коммуникация с ФНС будут делегированы Модульбанку.

«Восемь лет назад мы были первым банком со встроенной бухгалтерией для клиентов. За эти годы мы построили высокоавтоматизированное бухгалтерское производство, отвечающее потребностям любых портретов бизнеса», — отметил Павел Семенов, член правления Модульбанка.

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