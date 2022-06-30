Модульбанк разработал набор сервисов под ключ для предпринимателей на АУСН

Модульбанк представил набор сервисов под ключ для поддержки предпринимателей на автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Банк первым подключился к информационному обмену с ФНС России в рамках эксперимента по введению нового налогового режима АУСН.

В России с 1 июля начинает действовать налоговый режим АУСН, по условиям которого предприниматели освобождаются от деклараций, налогового учета и страховых взносов за персонал. Как заявил начальник Управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев, таким образом бизнес может сэкономить на налогах и сборах до трех миллионов рублей ежегодно. Об этом пишет rostovgazeta.ru. Во время встречи с предпринимателями, организованной ФНС совместно с Модульбанком, Мальцев отметил, что запуск АУСН проходит в рамках проекта по созданию налогового режима для самозанятых. Его реализация позволит снизить издержки на налоговое администрирование, налоговую нагрузку на труд и вместе с тем повысить открытость бизнес-среды для государства. Новый режим АУСН предоставляет на выбор ставки налога: 8% с объектом налогообложения «Доходы» и 20% с объектом «Доходы минус расходы». Он не предполагает взносов на медицинское, пенсионное и социальное страхование сотрудников и ИП, потому что они уже содержатся в налоговой ставке. Бухгалтерия также упрощается за счет автоматического ежемесячного расчета и уплаты налога, свободы от деклараций и большей части отчетности. Стоит отметить, что к АУСН можно подключиться через уполномоченный банк, который специально для этого подготовил технический функционал и присоединился к информационному обмену с ФНС. Банк будет передавать данные по расчетному счету напрямую в ФНС, получать данные по онлайн-кассам при согласии клиента на их отражение в кабинете банка. Налоговая сама будет рассчитывать налог. Кадровый, бухгалтерский учет и коммуникация с ФНС будут делегированы Модульбанку. «Восемь лет назад мы были первым банком со встроенной бухгалтерией для клиентов. За эти годы мы построили высокоавтоматизированное бухгалтерское производство, отвечающее потребностям любых портретов бизнеса», — отметил Павел Семенов, член правления Модульбанка.

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