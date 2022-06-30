«Не дождётесь!»: пенсионерка из Новосибирска умерла от укуса клеща на кладбище

«Не дождётесь!»: пенсионерка из Новосибирска умерла от укуса клеща на кладбище
«Не дождётесь!»: пенсионерка из Новосибирска умерла от укуса клеща на кладбище
Вчера, 15:30ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Пенсионерка из Новосибирска скончалась после укуса клеща на кладбище

65-летняя жительница Новосибирска впала в кому из-за укуса энцефалитного клеща, а вскоре скончалась. По словам племянницы погибшей, она пошла на Гусинобродское кладбище на Родительский день.

Увидеть паразита на себе она смогла не сразу, а спустя пару дней ее здоровье стремительно ухудшалось. Из симптомов были слабость, озноб и затрудненное движение. В больницу пенсионерка попала спустя неделю – оттуда сразу в реанимацию.

Как передает Сиб.фм, последними словами женщины были «Не дождетесь!». Вскоре пациентка скончалась. Укус клеща распознали только в медучреждении. Изначально врачи сказали, что за помощью пациентка поздно обратилась. Медики переливали ей кровь, что помогло выйти ей из комы, но организм не выдержал.

Напомним, ранее стали известны причины массового нашествия клещей в Новосибирске В 2022 году в Новосибирской области зафиксировано 11 233 укосов клещом – это на 15% большем, чем в 2021 году. Причины назвал кандидат медицинский наук Яков Новосёлов.

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